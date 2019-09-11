В Совфеде объяснили, почему Украина может отказаться от кораблей, оставленных в Крыму

Депутат Государственной думы Дмитрий Белик предложил вернуться к вопросу о возврате Украине военной техники, которая до сих пор находится в Крыму. По его словам, это будет возможно в случае стабилизации российско-украинских отношений.

«На сегодняшний день эти боевые единицы нуждаются в серьезном ремонте, после чего могут быть возвращены в армию и флот. Нам чужого не нужно, отдадим по команде. Не будет проблем и по допуску украинских «перегонных» команд. Судьба десятков кораблей и самолетов в руках украинской власти, и хочется верить, что в Киеве воспримут «с огоньком» эту инициативу», — сказал Белик, его слова приводит РИА Новости.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей напомнил, что Киев не раз позволял себе агрессивные высказывания относительно кораблей и Крымского полуострова, но при этом не предпринял никаких действий, чтобы вернуть себе суда. По его словам, это связано прежде всего с напряженностью отношений между Россией и Украиной, а также с желанием Киева «вернуть» Крым.

«Ситуация вокруг украинских судов складывается очень простая: Киев их попросту заменит, и на этом дело закончится. Мы же их храним, не используем. Российская сторона уже предлагала Украине забрать эти корабли, однако власти соседнего государства отвечали отказом. Причем отвечали очень грубо, заявляя о том, что они вернут не только корабли, но и весь Крым», — говорит сенатор от Республики Крым.

По мнению председателя Русской общины Крыма, Киев мог бы пользоваться судами для перевозок пассажиров.

«Я считаю, что Киеву было бы выгодно забрать суда. Я не думаю, что они будут использоваться в военных целях, вероятно, корабли будут приспособлены для гражданских целей. Но есть один нюанс: если Украина заберет корабли, то тем самым подтвердит свое согласие с воссоединением Крыма с Россией. Поэтому не исключаю, что и в этот раз она может отказаться», — подытожил Сергей Цеков.

Ранее координатор группы адвокатов украинских моряков, незаконно пересекших российскую границу Черном море в ноябре 2018 года, Николай Полозов заявил, что сейчас «как раз идут процедуры», которые позволят РФ «вернуть» Украине три военных корабля.

Воссоединение Крыма с Россией произошло в марте 2014 года, соответствующее решение жители полуострова приняли на референдуме. Согласно итогам плебисцита, более 95% избирателей высказались за вхождение Крыма в состав Российской Федерации.