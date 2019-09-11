Россияне пожаловались на сбои в работе «ВКонтакте»

Москва, 11 сентября. Российские пользователи пожаловались на проблемы в работе социальной сети «ВКонтакте». Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои в функционировании ресурсов.

Проблемы в работе социальной сети начались в полдень среды. По данным сайта, 87% пользователей сообщили о сбоях при загрузке «ВКонтакте», еще 9% указали на проблемы при отправке сообщений. У 2% россиян возникли сбои при просмотре видеозаписей.

Жалобы в основном поступили из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Краснодара, Уфы, Самары, Казани, Ростова-на-Дону и других российских городов, пишет «Газета.ru».

Ранее стало известно, что «ВКонтакте» занимается разработкой новых методов распознавания потенциально недостоверного контента. Такую информацию пресс-служба социальной сети предоставила по запросу Федерального агентства новостей. Роскомнадзор рассказал о количестве ресурсов, заблокированных по нормам закона о фейковых новостях с момента вступления документа в силу. На социальную сеть «ВКонтакте» приходится 136 материалов из 159.

Также стало известно, что социальная сеть тестирует отключение счетчика лайков и репостов под постами в ленте новостей. Скрывать лайки уже стал и Instagram, к примеру, в Австралии, Бразилии, Италии и ряде других стран. Узнать, сколько человек положительно оценили пост в этой соцсети может только автор аккаунта.