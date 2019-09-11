Глава офиса Зеленского в наручниках отметил День независимости Украины

Киев, 11 сентября. Андрей Богдан, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского, в День независимости своей страны опубликовал фотографию в наручниках из Сен-Тропе.

Фотография была сделана на свадьбе в Сен-Тропе. Праздничное мероприятие Богдана за границей совпало с празднованием на Украине Дня независимости страны. Зеленский подтвердил, что глава его офиса взял официальный отпуск и уехал. Президент при этом подчеркнул, что считает, что Богдан был не прав, когда поехал «гулять в Сен-Тропе».

Снимок с наручниками, опубликованный Богданом, был шуточным. На нем глава офиса президента Украины изображает свой арест. Рядом с ним на фотографии стоит жандарм, который приставил к голове Богдана пистолет.

«А еще в Сен-Тропе ездил [министр внутренних дел Украины Арсен] Аваков, изучал оперативную обстановку. — подписал Богдан свое фото. — И [глава Службы безопасности Украины Иван] Баканов тоже был».

Ранее стал известен размер зарплаты Зеленского и его офиса. Зеленский получил за август зарплату в размере чуть больше тысячи долларов. Никаких надбавок и премий президент не получал. Из начисленной главе Украины заработной платы было выплачено около 200 долларов налогов и сборов. Таким образом, чистая зарплата президента Украины составила 22,5 тысячи гривен или примерно 890 долларов.

Глава президентского офиса Андрей Богдан в свою очередь получил 39,8 тысячи гривен — почти 1,6 тысячи долларов.