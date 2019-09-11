Володин предложил проверить соотношение зарплат преподавателей и ректоров вузов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к министру науки и высшего образования РФ Михаилу Котюкову с просьбой проверить соотношение зарплат преподавателей и управленческого звена в вузах, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Возможно ли, чтобы вы проанализировали ситуацию в высшей школе, где заработная плата, в соответствии с поручением президента, должна быть не ниже двукратной по региону, проанализировали, какова зарплата преподавателей — без учета заработной платы ректоров вузов, проректоров, деканов факультетов, заведующих кафедр?» — задал вопрос Володин.

Спикер нижней палаты парламента отметил, что в некоторых высших учебных заведениях ректор получает очень высокую заработную плату, «в десятки раз выше, чем кандидат наук, доцент».

«Не может быть такого разрыва. Все обсуждают заработные платы министров, депутатов. Но у многих наших коллег из высшей школы в десятки раз выше. Если они так много делают для страны, конечно, это обоснованно. Если кто-то из них изобрел то, что продвигает страну и прогресс, — тоже обоснованно. Но отрываться от коллектива нельзя», — обратил внимание Володин.

Он отметил, что при выявлении разрыва в зарплатах будет необходимо принять меры.

«Если мы с вами проанализируем и увидим, что, действительно, заработная плата преподавательского состава, тех, кто непосредственно участвует в проведении занятий, меньше, необходимо будет принять решение», — добавил Володин.

Котюков пообещал подготовить соответствующую информацию.

Напомним, сегодня в Госдуме проходит «правительственный час» с участием министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова. Тема встречи — реализация национального проекта «Наука» и совершенствование законодательного обеспечения научной и научно-технологической деятельности.