Онищенко назвал причины массовой гибели россиян в Турции

В Госдуме отреагировали на тревожные данные, что только за нынешний летний сезон на популярных курортах Турции скончались около 90 россиян, среди погибших в том числе дети. Такой информацией с РИА Новости поделился российский посол в Анкаре Алексей Ерхов, который отметил, что ныне нынешний еще не закончившийся сезон поставил антирекорд по количеству трагедий с туристами из России на курортах Турции.

«По состоянию на сегодняшний день зафиксировано 88 летальных случаев, а также около сорока фактов медицинской эвакуации», — привел невеселые данные посол.

Объясняя причины массовой гибели россиян в Турции, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко обратил внимание на несколько факторов риска для людей, которые отдают предпочтение заграничному отдыху.

«Первое, на что хочу обратить внимание: прежде, чем куда-то ехать, надо обязательно посоветоваться с врачом, — отметил Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Особенно это касается людей с кардиологическими проблемами, с хроническими заболеваниями, для которых смена климатической зоны — это серьезный риск. В особой зоне риска дети, для которых резкая смена климата может быть просто опасной».

Детскому организму нужно две-три недели, чтобы адаптироваться на отдыхе, а по возвращении домой обратная адаптация занимает примерно такое же время, рассказал собеседник ФАН.

«Такой отдых можно назвать — неоправданный стресс за свои деньги», — считает Онищенко.

Парламентарий обратил внимание на чрезмерное увлечение россиян популярной на турецких курортах системой «все включено». При этом, по мнению Онищенко, опасность не только в злоупотреблении алкоголем, но также в непривычной воде и пище.

«Сегодня далеко не все едят что попало «на-дармовщинку», — отметил он. — В том, что касается питания, сейчас многие уже стали грамотны. Но для человека опасной может быть даже резкая смена воды. Есть такое понятие — «диарея путешественников» — когда абсолютно нормальная, но непривычная вода вызывает серьезные проблемы. Это же относится и к непривычной еде».

Еще один неблагоприятный фактор — это жара, напомнил первый зампред комитета ГД.

«Турция — это южный берег Черного моря, это Средиземное море. Там в летний сезон очень жарко. Даже летняя поездка на наши черноморские курорты — это достаточно серьезное испытание для организма, а в Турции намного жарче, — предупредил Онищенко. — Ну и, конечно, поведенческие проблемы. Наши туристы чересчур доверчивы: их устраивает любая машина, любой автобус. Такие поездки ни к чему хорошему не приводят».

Депутат Госдумы напомнил о многочисленных ДТП в Турции, в которых нередко гибли россияне: как правило, инциденты были с туристами, которые пользовались услугами местных сомнительных фирм.

«Такая неразборчивость в погоне за дешевизной крайне опасна, — предупреждает Онищенко. — Также очень серьезные претензии к нашим турфирмам, занимающимся турецким направлением. Именно на них лежит значительная часть ответственности за трагедии с россиянами».

Парламентарий отметил, что некоторые российские турфирмы пытаются заработать легкие деньги любой ценой, не заботясь о безопасности клиентов.

«Хорошей «кредитной истории» у нашего туристского бизнеса пока, к сожалению, нет», — подчеркнул он.

В перспективе нужно, конечно, думать, как побудить россиян не везти свои деньги турецким бизнесменам, а тратить их на отечественных курортах, в том числе в Крыму и в Краснодарском крае, считает собеседник ФАН.

«Крыму и Краснодару нужно крепко подумать: им пора уже не жить одним днем, а заниматься развитием туристской инфраструктуры в нашей стране, чтобы россияне предпочитали отдыхать на родине, а не за границей», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Отметим, в конце августа в Турции произошла резонансная история — из-за халатности сотрудников одного из отелей в Бодруме в бассейне захлебнулась юная петербурженка. После нескольких дней в коме девочка скончалась. Это не единственное трагическое происшествие с несовершеннолетними отдыхающими из России, и эта тенденция тревожит российские и турецкие власти.