В Совфеде назвали последнюю каплю, послужившей причиной увольнения Болтона

Джон Болтон не смог вписаться в политику президента США Дональда Трампа. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов.

Россия не питает иллюзий

Российская Федерация не питает никаких иллюзий насчет улучшения отношения с Соединенными Штатами после отставки помощника главы Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона. Такое заявление сделал заместитель руководителя российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

Как отметил дипломат, большое число должностей на разных уровнях в исполнительной власти США до сегодняшнего дня пустуют. Россия к такому положению дел уже привыкла.

«Тема заключается не в том, кто, где и чем в Вашингтоне занимается, а в том, какой эффект с точки зрения перспектив нормализации отношений и их улучшения это может иметь», — заявил Рябков.

Кроме того, замглавы российского министерства иностранных дел констатировал, что РФ пока не видит никакой стабилизации на фоне продолжающихся кадровых перестановок.

«Поэтому иллюзий у нас нет, надежд особых мы не питаем в связи с происходящим», — резюмировал Рябков.

«Не вписался»

Как отметил сенатор Олег Морозов, Джон Болтон однозначно занимал слишком жесткую позицию практически по всем вопросам, по которым Дональд Трамп пытался найти более компромиссный вариант. Это вопрос и с Ираном, и с Китаем, и с Россией, и с другими странами, которые сегодня интересуют Трампа.

«И, видимо, слова президента США о том, что он не всегда соглашался с Болтоном, были правдой. За его увольнением также могут стоять и слухи о том, что Джон Болтон выразил недовольство по поводу истории с так называемым «шпионом США». Таким образом он подтвердил слухи, которые якобы касаются того, что к этому каким-то образом причастен Трамп. Это, видимо, было последней каплей. О достоверности этих слухов трудно сказать, но совершенно понятно, что Болтон не вписался во внешнеполитическую концепцию поведения Дональда Трампа», — пояснил Олег Морозов.

Ранее американский телеканал CNN опубликовал материал, ссылаясь на заявления источников в администрации Белого дома, согласно которому у США якобы был «информатор» в РФ. Этот «агент» якобы «занимал высокий пост в правительстве». Как утверждают СМИ, американские спецслужбы вывезли его из России в рамках секретной миссии в 2017 году. При этом CNN пояснил, что «секретную операцию» провели из опасений, что Дональд Трамп и члены его администрации могут поспособствовать раскрытию «шпиона».

Политика США не изменится

Политический аналитик Владимир Соловейчик считает, что отставка Джона Болтона вряд ли изменит основы внешней политики США и ее общий вектор. Их задают не чиновники типа Джона Болтона.

«Их задают глобальные экономические интересы американских транснациональных корпораций (ТНК), требования американских промышленных, финансовых и аграрных воротил и вытекающая из этих интересов внешнеполитическая и внешнеэкономическая линия поведения администрации США и президента Дональда Трампа. С уходом Болтона они не изменятся», — заметил Владимир Соловейчик.

Эксперт обратил внимание, что если что-то и изменится, то — это смягчение риторики. Болтон — рьяный реакционер и консерватор, весьма упертый и активный в плане «продвижения и защиты американских ценностей».

«Могут измениться некоторые незначительные нюансы внешней политики США. Но не более того. Поэтому иллюзий на быстрое и резкое улучшение российско-американских отношений питать не стоит», — заключил Владимир Соловейчик.

СМИ в США уже неоднократно писали, что у Трампа и Болтона были разные позиции по целому ряду аспектов внешней политики. В частности, разногласия касались отношений с КНДР, Ираном и Афганистаном.