Медведев заверил, что у РФ есть необходимые ресурсы для роста темпов экономики

Москва, 11 сентября. Темпы развития экономической отрасли Российской Федерации на данном этапе не соответствуют уровню поставленных задач. Об этом заявил в среду глава правительства России Дмитрий Медведев.

«В настоящий момент темпы, которые мы видим, не соответствуют прогнозам и тому, к чему мы стремимся», — сказал премьер-министр во время передачи «Диалог» на телевизионном канале «Россия 24».

При этом председатель Кабмина заверил, что у России есть все необходимые ресурсы для достижения нужных темпов роста экономики.

Ранее Медведев заявил, что Россия на сегодняшний день является одной из ведущих горнодобывающих стран в мире, а ее угольная промышленность способствует росту экономической отрасли и вносит вклад в обеспечение энергетической безопасности​​​. По словам главы Кабмина, поддержка угольной промышленности и привлечение инвестиционных капиталов, внедрение модернизированных и новейших технологий являются одними из приоритетных задач.