Президент Украины подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности

Киев, 11 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предполагает отмену депутатской неприкосновенности. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте Верховной рады.

Законопроект о внесении изменений в статью 80 конституции Украины «возвращен с подписью президента».

Отметим, Верховная рада предложила внести изменения в украинскую конституцию 3 сентября. Решение поддержали 373 парламентария при 300 необходимых. Планируется, что закон вступит в силу 1 января 2020 года.

«Народные депутаты Украины не несут юридическую ответственность за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету», — говорится в статье 80 конституции Украины.

Ранее сообщалось, что Рада приняла в первом чтении законопроект о процедуре импичмента главы государства, который внес на рассмотрение президент страны Владимир Зеленский. Решение поддержали 337 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Ранее Зеленский заявил, что законопроект о процедуре импичмента президента станет самым первым, который будет внесен им на рассмотрение депутатов Рады.