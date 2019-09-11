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Четыре взрыва прогремели на складах Минобороны Украины

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Четыре взрыва прогремели на складах Минобороны Украины

Киев, 11 сентября. Четыре взрыва прогремели на складах Минобороны Украины в Винницкой области, сообщил представитель военного ведомства Александр Мотузяник.

По последним данным, пострадавших во время взрывов нет. На месте инцидента работают украинские экстренные службы.

Мотузяник уточнил, что складах боеприпасов в Калиновке прогремели четыре хлопка.

«Произошло задымление на территории технического арсенала», — приводят его слова украинские СМИ.

Напомним, на военных складах в Калиновке в сентябре 2017 года произошел сильный пожар. Из опасной зоны были эвакуированы почти 30 тысяч местных жителей. Сообщалось о пострадавших. Военная прокуратура Центрального региона Украины возбудила уголовное дело по факту совершения диверсии на территории воинской части. 

Ранее СМИ отмечали, что в ВСУ нередко фиксируется халатное отношение к службе со стороны украинских силовиков. В частности, в сентябре этого года украинские офицеры продали БМП с боезапасом, списав машину в утиль. Согласно ложному рапорту, внутри БМП якобы произошло возгорание силового блока, которое привело к детонации боеприпасов и уничтожению транспорта.

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