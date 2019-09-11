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Семью создавшего надгробие Ельцину скульптора обокрали в Одинцово

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Семью создавшего надгробие Ельцину скульптора обокрали в Одинцово

Одинцово, 11 сентября. Неизвестные злоумышленники обокрали семью известного скульптора Георгия Франгуляна и унесли с собой из квартиры в подмосковном Одинцово два сейфа с ценностями. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

В полицию обратился сын знаменитого скульптора, заявив, что вечером 7 сентября в квартиру на улице Говорова проникли грабители. Правоохранители оперативно прибыли на место преступления, где 49-летний Андрей Франгулян рассказал им, что в сейфах семья хранила ювелирные изделия и личные документы

«Ущерб от действий грабителей устанавливается», — сообщил KP.Ru источник в правоохранительных органах.

Полиция возбудила по факту произошедшего уголовное дело по статье УК РФ «Кража».

Семью создавшего надгробие Ельцину скульптора обокрали в Одинцово

Отметим, что академик Российской академии художеств, советский и российский скульптор известен такими работами, как памятник писателю Михаилу Булгакову, поэту Булату Окуджаве, установленный на Арбате, Иосифу Бродскому на Новинском бульваре. Он также создал надгробие первому президенту РФ Борису Ельцину на Новодевичьем кладбище.

Народный художник РФ знаменит и за пределами страны. Широкой публике Франгулян известен своими монументальными работами в Венгрии, Болгарии, Италии, Бельгии.

Работы скульптора находятся в Третьяковской галерее, Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, в Русском музее, в музеях Сочи, Томска, Тбилиси, Тамбова, Бердянска, Калининграда, а также за рубежом — в Австрии, Венгрии, Болгарии, Италии.

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Источник: KP.Ru
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