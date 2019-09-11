Глава ПНС обвинил местные и международные силы в препятствовании развитию Ливии

Триполи, 11 сентября. Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж обвинил местные и международные силы в препятствовании политическому развитию страны.

«Роль Правительства национального согласия должна была заключаться в том, чтобы в течение переходного периода подготовить почву для завершения работы над конституцией, контролировать проведение референдума по конституции и провести всеобщие выборы. Однако, к сожалению, некоторые местные и международные силы сделали все возможное, чтобы помешать этому пути», — говорится в сообщении офиса Сарраджа, передает Xinhua.

В заявлении указано, что речь идет в том числе о «нападении на Триполи со стороны врагов гражданского государства и сторонников тоталитарного и авторитарного правления».

Напомним, Ливия была втянута в затяжной политический кризис в 2011 году, когда в результате восстания был свергнут и убит Муаммар Каддафи. Сейчас в стране установлено двоевластие. На востоке Ливии функции органа государственного управления выполняет избранный народом парламент. Запад страны находится под контролем Правительства национального согласия, которое базируется в Триполи.

Весной 2019 года командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар отдал приказ о начале наступления на Триполи. Он заявлял, что цель операции — «освобождение города от террористов». Вооруженные формирования, поддерживающие ПНС, в ответ начали операцию «Вулкан гнева».