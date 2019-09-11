В Кремле пообещали адекватную реакцию на санкции США против сотрудников СК

Москва, 11 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введение санкций США против двух руководящих сотрудников СК РФ в Сургуте является продолжением деструктивной линии в двусторонних отношениях, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Это продолжение этой вот деструктивной линии в двусторонних отношениях. Вы знаете, что уже были сделаны заявления, что последует адекватная реакция (Москвы. — Прим. ФАН) на подобные решения», — прокомментировал Песков вопрос о позиции Кремля относительно новых санкций США.

Песков заявил, что вопрос о премировании данных сотрудников СК является некорректным.