Москва, 11 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что пока преждевременно говорить о нормализации отношений между Москвой и Киевом. Так он прокомментировал решение Украины приостановить процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Пока преждевременно говорить о каком-то эффекте для нормализации. Здесь речь идет о том, что ранее выход Украины из большого количества документов произошел в ущерб интересам самого украинского народа. Это было очевидно», — отметил Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Официальный представитель Кремля, тем не менее, добавил, что повод для сдержанного оптимизма все же есть. Однако для того, чтобы нормализовать отношения между двумя странами, необходима сложная, кропотливая и длительная работа с обеих сторон, поэтому загадывать наперед пока рано.

Отметим, что отношения между Москвой и Киевом обострились после 2014 года, когда на Украине произошел государственный переворот. Итогом Майдана стала гражданская война в Донбассе, воссоединение Крыма с РФ, жесточайший экономический кризис, полная утрата финансовой и политической самостоятельности, всплеск национализма, а также разрыв отношений с Россией, которая десятилетиями выступала надежным партнером для украинского бизнеса.

В течение пяти лет украинские власти планомерно расторгали все экономические, политические, торговые и гуманитарные соглашения с Россией, чем поставили свою промышленность на грань краха. Многим украинским заводам, деятельность которых зависит от российских комплектующих пришлось закупать детали через Белоруссию, чтобы скрыть факт сотрудничества с РФ, или же серьезно сокращать производство.