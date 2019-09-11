СМИ сообщили, что Шумахер пришел в сознание

Париж, 11 сентября. Персонал французской медицинской клиники, куда был госпитализирован семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер, рассказал о состоянии гонщика. Об этом сообщает издание Le Parisien.

Как отметила сотрудница отделения кардиологии медицинского учреждения, Шумахер у них проходит лечение. При этом она указала, что 50-летний обладатель всевозможных рекордов находится в сознании.

На прошлой неделе издание Parisien сообщало, что Шумахер был доставлен в кардиологическое отделение одной из парижских больниц. Уточнялось, что при транспортировке лицо и тело гонщика были закрыты. По словам врачей, немецкому спортсмену предстоит некая экспериментальная операция по внедрению стволовых клеток в сердечную ткань. Отмечалось, что операция пройдет под руководством кардиохирурга Филиппа Менаше.

Напомним, семикратный чемпион мира Шумахер продолжает восстановление после черепно-мозговой травмы, которую он получил шесть лет назад, катаясь на лыжах в Альпах. При падении он получил травму головы и впал в кому.

В начале этого года родственники Михаэля Шумахера выступили с официальным заявлением, в котором заверили, что гонщик находится «в надежных руках». Кроме того, семья немецкого спортсмена отмечала, что пытается достичь максимальной секретности в истории с лечением гонщика.