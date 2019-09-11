Юрист объяснил, как советские законы прекратят свое действие в пространстве и во времени

России следует избавляться от устаревавших и дублирующих законов, которые перестали действовать с прекращением существования СССР в 1991 году, считает юрист и адвокат Тимур Маршани. Как он отмечает, принципы советских законов давно устарели.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР. Часть документов признали утратившими силу и не действующими еще в 2017 году. В частности, речь идет о потерявших актуальность постановлениях 1929-1989 годов.

В числе актов СССР — о семичасовом рабочем дне; об условиях труда работников мелкорозничной торговой сети; об оплате труда на лесозаготовках; об упорядочении зарплаты работников гражданского воздушного флота и многие другие. В число утративших силу нормативных актов СССР попали постановления о повышении заработной платы учителям и другим сотрудникам начальных и средних школ, а также утверждающие должностные оклады членам экипажей судов речного флота определенных категорий, работающих как в палубном, так и в машинном составе.

Вице-премьер – глава аппарата правительства Константин Чуйченко, ответственный за проведение этой реформы, получившей название «регуляторная гильотина», добавил, что Медведев своим поручением поставил рекорд за всю историю правительства.

«Такого еще не было, чтобы поручение имело приложение в 1992 страницы, а содержание этого приложения – это перечень из 20319 актов», – отметил руководитель аппарата.

Россия больше не будет применять абсолютно ненужные и дублирующие законы, которые прекратили свое действие с политическим и государственным образованием в 1991 году с подписанием декларации о независимости РСФСР, говорит Маршани.

«Эти нормативно-правовые акты настолько устарели, что они дублируются ведомственными инструкциями, подзаконными правовыми актами правительства, нормативными актами федерального уровня, межгосударственными соглашениями в рамках международного сотрудничества и существующими федеральными законами», — заявил Маршани в беседе с Федеральным агентством новостей.

Так, сегодня требования, которые были актуальны и обязательны, в том числе 8-часовой рабочий день, на сегодня изменились, подчеркивает юрист.

«Сегодня люди занимаются работой 12 часов и более, вводится 4-х дневная рабочая неделя и местонахождение на рабочем месте отпадает, т. к. люди могут работать дистанционно у себя дома. Таким образом, условия труда изменились, так же как и норма выработки, трудоемкость всего процесса, которые были отражены в КЗОТе (Кодекс законов о труде Советского союза). Мы должны избавляться от устаревших, недействующих и неприменимых законов, которые не имеют правовых и юридических оснований по своему сроку действия и использования», — сказал адвокат.

Кроме того, правоотношения, которые регулировались советскими законами, прекратили свое существование, рассказывает юрист.

«Нам не нужные советские законы, которые не регламентируют правоотношения, возникающие у субъектов. Сейчас все регулируется отраслевым законодательством. Поэтому такие законы подлежали полному прекращению своего действия в пространстве и во времени. Принципы советских законов давно устарели и перестали действовать», — добавил собеседник ФАН.

Отмена советских норм будет осуществляться в рамках реализации так называемой «регулярной гильотины». Речь идет о реформе надзорной деятельности, которая предусматривает отмену всех устаревших требований к бизнесу, начиная с 2021 года. Предполагается, что это упростит работу предпринимателей и станет стимулом для развития деловой активности в стране.

По словам уполномоченного по правам бизнесменов в России Бориса Титова, идея избавить деловую среду от устаревших ограничений — хорошая, однако некоторые надзорные органы сильно сопротивляются данному процессу.

Отметим, что о необходимости снять лишние административные барьеры для бизнеса в свое время говорил президент РФ Владимир Путин. По его словам, и российским, и зарубежным инвесторам должно быть комфортно вести бизнес в России.

Также стало известно, что правительство РФ готовит новый прогноз социально-экономического развития России.