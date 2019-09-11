В Кремле считают неправильным проецировать частные мнения на общее настроение в РФ

Москва, 11 сентября. В Кремле с уважением относятся ко всем мнениям, однако считают неправильным проецировать частные высказывания на общее настроение в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать заявление Юрия Дудя, с которым тот выступил на вручении премии «Человек года» журнала GQ.

«Мы с должным уважением относимся ко всем мнениям, в том числе и к этому. Но мы не склонны преувеличивать те или иные светские мероприятия. И тем более не склонны к тому, чтобы проецировать некоторые высказывания, сделанные на таких светских мероприятиях, на общее настроение в стране — это было бы неверно и ошибочно», — сказал Дмитрий Песков.

Он добавил, что Кремль фиксирует разные точки зрения и принимает их во внимание, однако ассоциировать их с общим настроем в стране было бы абсолютно непрофессионально.

«Поверьте мне, у тех точек зрения, которые высказывали очень талантливые, добившиеся успеха в своей области, есть очень много состоявшихся оппонентов, которые не менее аргументированно могут разбить эти тезисы», — резюмировал Дмитрий Песков.

Ранее Песков рассказал, что ознакомился с фильмом Дудя, который посвящен теракту в Беслане, произошедшему в 2004 году. Представитель Кремля назвал сентябрьскую трагедию в Беслане темой, которая касается всей страны и всего народа России.