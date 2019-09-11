Медведев распорядился прекратить действия советских нормативных актов до конца года

Москва, 11 сентября. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР до конца 2019 года.

«Я подписал документ о том, что акты союза СССР и РСФСР должны прекратить свое действие до конца этого года — с 1 января следующего года. Для этого нужно оценить, что и как нужно делать», — заявил глава правительству, выступая в эфире телеканала «Россия 24».

Отмена советских норм будет осуществляться в рамках реализации так называемой «регулярной гильотины». Речь идет о реформе надзорной деятельности, которая предусматривает отмену всех устаревших требований к бизнесу, начиная с 2021 года. Предполагается, что это упростит работу предпринимателей и станет стимулом для развития деловой активности в стране.

По словам уполномоченного по правам бизнесменов в России Бориса Титова, идея избавить деловую среду от устаревших ограничений — хорошая, однако некоторые надзорные органы сильно сопротивляются данному процессу.

Отметим, что о необходимости снять лишние административные барьеры для бизнеса в свое время говорил президент РФ Владимир Путин. По его словам, и российским, и зарубежным инвесторам должно быть комфортно вести бизнес в России.