Скандальный блогер Алексей Навальный и юрист «ФБК» Любовь Соболь за солидные деньги создают благоприятные условия западным СМИ и американским структурам для вмешательства во внутренние дела России.

Проведенные в Москве митинги и шествия оппозиции в период с 14 июля по 31 августа сопутствовали объемному освещению событий в западных СМИ. Примечательно, что журналисты использовали лишь кадры задержаний, травм активистов и технику, используемую правоохранительными органами. Однако подробности и причины задержаний, как и способы получения травм отдельными людьми из толпы, западные СМИ замалчивали. Им была необходима определенная картинка, целью которой являлось подтверждение доводов лидеров оппозиции в РФ о несправедливости власти и «кровавом режиме».

«Символы протеста» в западных СМИ

Освещение получили и так называемые «символы протестов», которых оппозиция приводила почти на каждое мероприятие. Это как и втянутая в процесс несовершеннолетняя Оля Мисик, получившая прозвище Конституция, так и пожилая женщина на инвалидной коляске, посетившая как минимум пять незаконных акций оппозиции. Примечательно, что эта колясочница каждый раз становилась центром внимания западных СМИ.

Лидеры оппозиции на незаконных акциях, которые активно призывали людей выходить на улицы, также удачно попадали в объективы камер. Использующая малолетнюю дочь в качестве основания для избегания арестов Любовь Соболь представала в глазах западной общественности в качестве лидера оппозиции, которого незаконно задерживают полицейские. Ведь примечаний о нарушении ею законов в рамках агитации к несогласованным акциям западные СМИ не делали. Сама Соболь за свои выходки получила лишь штрафные санкции в размере более 1,2 млн рублей. Однако такая сумма ее не испугала, поскольку в распоряжении оппозиции имеются куда более солидные средства, выделяемые в том числе западными структурами.

Иностранные агенты «Радио Свобода» и «Голос Америки»

Активно поддерживали протестную деятельность оппозиции в России издания, которые созданы за счет западных структур и открыто ими финансируются. Речь идет об изданиях «Радио Свобода» и «Голос Америки». В 2017 году они были признаны судом иностранными агентами, что неудивительно, учитывая наличие западного финансирования и попытки подрывной деятельности в РФ путем искажения фактов и информационной повестки.

Данные СМИ координируются Агентством США по глобальным медиа и получают средства в бюджет от американского правительства. Другими словами, направляющие вещание на русскоязычное население сайты исполняют указания заказчика в лице Госдепартамента США. Очевидно, что они не могли обойти вниманием оппозиционное движение в Москве, поэтому активно освещали события в столице по традиции лишь в выгодном для либералов ключе, не представляя общественности другой взгляд на ситуацию. Таким образом, они пытались формировать у людей негативное отношение к власти и правоохранительным органам, которые борются якобы с протестующим народом, а не лишь с агрессивно настроенными активистами, как было на самом деле.

Финансирование через западные фонды

На протестную деятельность требуется большое количество средств, поэтому оппозиция заранее заручилась поддержкой структур с большими финансовыми возможностями. Деньги на проведение незаконных акций выделял, к примеру, беглый олигарх Михаил Ходорковский, давно пытающийся раскачать обстановку в России, в том числе путем протестных действий и попыток оказать влияние на выборы. Однако невозможность московских лидеров оппозиции собрать большое количество человек на акции и добиться свержения власти вынудила его признать провал и отказаться от спонсирования организаторов в лице Навального и Соболь.

Однако не только за деньги Ходорковского Соболь и Навальный могут обеспечивать подрывную деятельность в России. Не так давно юрист «ФБК» посетила крайне примечательное мероприятие в немецком Бонне — награждение соискателей премии Фонда Бориса Немцова. Он был создан в Германии дочерью политика. Премии данного фонда в размере 10 тысяч евро удостаивается наиболее ярко показавший себя оппозиционер за сомнительные достижения в дестабилизации обстановки в России. Неудивительно, что Соболь посетила мероприятие. Видимо, после череды акций в Москве и она сможет стать соискателем данной премии.

Стоит отметить, что в состав совета данного фонда входит Ходорковский, который пытается вложить деньги в любой антироссийский проект, а также многие западные деятели политики. В частности, известный специалист по цветным революциям, американский дипломат Майкл Макфол. Созданная структура не оставит без финансирования протестную деятельность в РФ и потуги лидеров оппозиции в лице Навального и Соболь в рамках раскачивания обстановки в стране.

Вмешательство Запада во внутренние дела России

Макфол, который пристально следил за проходящим в России единым днем голосования 8 сентября, не упустил возможности похвалить Навального за придуманный им проект «Умного голосования». И пусть он оказался провальным и отвечал лишь требованиям скандального блогера по личному обогащению, американский специалист по цветным революциям не обошел вниманием данный аспект. Западные средства, в том числе из Фонда Бориса Немцова, судя по всему, пошли по назначению.

Выборы в России 8 сентября стали очень важным звеном в рамках попыток дестабилизации политической системы государства. Западные структуры пустили в ход все имеющиеся ресурсы, бережно передав их в руки оппозиции. Это и масштабная волна фейков о вбросах, подвозе людей на выборы, нарушениях на участках и прочее. Для вовлечения большего числа людей в сомнительную схему Навального по голосованию на выборах структуры Запада 7 и 8 сентября в социальных сетях Facebook, YouTube и поисковой системе Google, несмотря на предупреждение Роскомнадзора, транслировали рекламу придуманного блогером проекта «Умное голосование» по поддержке оппозиционных кандидатов.

Другими словами, вмешательство во внутренние дела России производится за счет использования западных СМИ, иностранных агентов, выступления политиков США, а также путем нарушений и давления на общество в Интернете. Данные факты должны быть рассмотрены надлежащими органами в РФ, после чего необходимо принять меры по недопущению разрушительной деятельности западных структур в отношении российского государства.