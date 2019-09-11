Эксперт рассказал, куда Шойгу направит новые российские вертолетоносцы

Первые два российских универсальных десантных корабля, которые смогут нести на борту более десяти вертолетов различных классов и будут иметь большую доковую камеру для десантных катеров, заложат на керченском судостроительном заводе «Залив» в мае 2020 года. Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил, почему министр обороны Сергей Шойгу сделал ставку на отечественные вертолетоносцы.

По словам источников ТАСС в кораблестроительной отрасли, российские вертолетоносцы будут иметь водоизмещение до 15 тысяч тонн. Головной универсальный десантный корабль (УДК) планируется сдать заказчику — Минобороны РФ — до завершения текущей госпрограммы вооружения, то есть до конца 2027 года, а серийный корабль будет спущен на воду до начала 2030-х годов.

На данный момент разработка технического проекта первых российских универсальных десантных кораблей находится в завершающей стадии. В ближайшие месяцы будет заключен контракт на постройку двух УДК.

«Как мы все помним, французские «Мистрали» должны были перейти во Владивосток и Севастополь, но этого не произошло из-за санкций. Тогда отечественные разработчики занялись созданием российских универсальных десантных кораблей. Изначально рассматривались разные версии водоизмещения. В частности, появился проект УДК «Прибой» водоизмещением 23 тысячи тонн. Но остановились на аналогах «Мистралей» водоизмещением 15 тысяч тонн. На российских УДК будет размещаться неполная эскадрилья, включая транспортные, противолодочные, ударные вертолеты — те же «Аллигаторы» или «Касатки», как мы их называем на флоте, и, конечно, катера для высадки десанта. По сути, каждый такой корабль сможет принять на борт усиленный батальон морской пехоты со всей его техникой, плюс у него будут свои локальные средства противовоздушной обороны — тот же «Панцирь» и так далее. УДК будут охранять другие российские корабли», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

По мнению военного эксперта, министр обороны Сергей Шойгу рассчитывает усилить новыми отечественными универсальными десантными кораблями Тихоокеанский и Черноморский флоты.