В Кремле назвали трагедию в Беслане темой, которая касается всей страны

Москва, 11 сентября. Трагедия в Беслане, произошедшая в 2004 году, является темой, касающейся всей России, всего народа. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента РФ, смотрели ли в Кремле фильм журналиста Юрия Дудя, посвященный террористическому акту в Беслане. Песков рассказал, что российский лидер Владимир Путин картину не видел, а сам представитель главы РФ с фильмом ознакомился.

Песков назвал сентябрьскую трагедию в Беслане темой, которая касается всей страны и всего народа России.

«И так будет всегда», — подчеркнул он.

Напомним, 1 сентября 2004 года террористы ворвались в школу Беслана во время линейки. Группа боевиков в течение трех дней удерживала в школе более 1,2 тысячи человек. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 186 детей. Ответственность за атаку взял на себя один из лидеров чеченских боевиков Шамиль Басаев.

На YouTube-канале Дудя в начале сентября вышел фильм под названием «Беслан. Помни». За считанные дни картину, продолжительность которой составляет более трех часов, посмотрели более 13 миллионов пользователей. В выпуске в том числе представлены истории людей, которые «продолжают жить нормальной жизнью, как бы сильно по ним этот теракт ни ударил».

Картину уже жестко раскритиковал телеведущий Владимир Соловьев. По его мнению, в работе журналиста нет «ни малейшего понимания о том, что, почему и как реально произошло».