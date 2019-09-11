Как в Латвии сходят с ума по Путину и Армии России

В Латвии несколько дней полыхает скандал, охвативший национальные СМИ республики, соцсети, политиков и спецслужбы, разразившиеся обвинениями в адрес России, которая-де использует новую форму «гибридной войны» против ЛР. Форма действительно новая: ее рэпер Тимати выпустил под брендом «Черная звезда» (Black Star Wear) совместно с сетью магазинов «Армия России» — этакая стилизация под модный ныне в мире тренд милитари.

В коллекцию, которая до 10 сентября была представлена в рижском торговом центре «Альфа», входят, в частности, майки с изображением президента РФ Владимира Путина, одежда с российским триколором, чехлы для бронежилетов с надписями «Армия России», «подсумки» с тем же лейблом. И, несмотря на то, что в Таллине подобный набор успешно продается почти уже год, в Риге торговцам-«диверсантам» норвежскими хозяевами ТЦ (компанией Linstow) было предписано изъять сии средства «мягкой силы» Москвы. Корреспондент Федерального агентства новостей на месте разбирался в скандале.

Тимати могут сделать невъездным в Латвию

Скандал с коллекцией одежды от Тимати, хотя ее и убрали с прилавков, абсолютно не завершен. Служба госбезопасности ЛР (СГБ — бывшая Полиция безопасности. — Прим. ФАН) продолжает проверку дела, начатую после обращения к начальнику СГБ лидера Национального объединения, входящего в правящую коалицию, Райвиса Дзинтарса. Депутат Сейма ЛР Дзинтарс — сопредседатель того самого объединения, которое выступает закоперщиками в подготовке законов, все более ограничивающих права нацменьшинств, читай — русского населения, и организует многие годы шествия легионеров Waffen SS в центре Риги. Суть запроса к руководителю СГБ — оценить ситуацию с точки зрения национальной безопасности: не поставлена ли она под угрозу, стоит ли считать российскую военную символику на одежде призывом решать проблемы с помощью силы.

Вердикт СГБ несложно предугадать, так как в спецслужбе уже заявили, что подобная одежда ни много ни мало связана с попытками Кремля пропагандировать свой политический курс и увеличивать влияние в других странах. СГБ призвала руководство торгового центра внимательнее выбирать, с какими продавцами сотрудничать.

А прежде в нагнетании тонуса постарались латышские журналисты, СМИ и особо рьяные пользователи соцсетей. Чего стоит хотя бы один заголовок в Latvijas avize («Латвийская газета» — главный рупор националистически настроенной части населения. — Прим. ФАН): «Кремлевская пропагандистская лавка также в Риге. Пользователи соцсетей призывают бойкотировать «Альфу».

Журналист и политик Ансис Пуполс на странице в Twitter отмечает, что «должно быть нормативное регулирование, которое запретит пропаганду символики стран, поддерживающих терроризм (лихо, безапелляционно и безответственно! — Прим. ФАН). В противном случае он будет выпущен на волю. Понятно, что вовсе не Тимати своим умом удумал создать собственный магазин на «Альфе», а это решило посольство на улице Антонияс (на этой улице в Риге находится посольство России. — Прим. ФАН). Флаг ДНР свободно вывешен в Даугавпилсе, в одном из окон (намек на Генеральное консульство РФ во втором по величине городе Латвии. — Прим. ФАН)».

На своей странице в Facebook журналист-телевизионщик Карлис Рокис выдвигает следующее предложение: «Может быть, кто-то может начать продавать футболки с символами Третьего рейха? Возможно, на этом можно было бы заработать еще больше!»

Его, правда, осаждает рижанин Дайнис Цаунозолс: «Не понимаю, где вы видите проблему». Но Рокиса и ему подобных не остановить.

«Путин и русская армия входят в супермаркеты в новом магазине «Альфа-центр», — бьет тревогу Дзинтарс Рудзитис в Twitter.

«Такое возможно только в Латвии... «мягкая сила» цветет и процветает свободно и без помех… Пока такой магазин будет находиться в «Альфе», нужно решительно бойкотировать «Альфу». Если захотим, мы сумеем!» — агитирует на своей странице в Facebook Винета Жилинска, руководитель медийных и коммуникационных проектов Объединения учреждений культуры Рижского самоуправления. И у нее находятся единомышленники, отчитывающиеся в том, что решили не только сами не посещать «кремлевский» торговый центр, но и родственников и друзей отговорили.

А ведь свое слово еще не сказал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич, внесший в черный список с 2014 года не только Иосифа Кобзона, Валерию и Олега Газманова. Вряд ли он упустит такой момент, чтобы не потешить свое самолюбие. Так что Тимати, вполне возможно, также получит в Латвии статус персоны нон грата.

Глас народа: «А эти люди себя вообще считают вменяемыми?»

Выше ФАН приводило мнения, так сказать, особо озабоченной части общества. А что думают по поводу изъятия вдруг ставшей «запрещенной» одежды русскоязычные читатели? Вот как они на портале rus.delfi.lv отреагировали на новость о том, что «Alfa попросила магазин рэпера Тимати убрать из продажи одежду с «кремлевской» тематикой» (авторская стилистика комментаторов сохранена. — Прим. ФАН).

Пользователь с ником Джа-Джа Бинкс вопрошает: «Интересно, а я могу пожаловаться на US Army Special Forces символику?»

«Это уже переходит все границы. Ну, а как с одеждой с флагом США? Или стилизованной свастикой? Это нормально? Linstow Center Management, управляющая рижскими т/ц Alfa, Mols и Origo... Я больше не буду посещать эти торговые центры», — пишет Александр Виляны.

«Демократия в действии, чтобы всем было ясно, а то какие-то свободы померещились», — замечает пользователь Отто Кац-фельдкурат.

Другой, с ником 4itatelj, предлагает: «Нужно, в конце концов, закрыть все пункты обмена валюты или потребовать от них, чтобы не продавали валюту с портретами нелатвийских президентов».

Alex Vetter пишет: «Официально российский флаг и лицо президента России запрещено в Латвии или я что-то не понял?»

Комментатор с ником Шайтан добавляет: «Интересно, а эти люди себя вообще вменяемыми считают? Предлагаю в передачах на латышском телевидении замазывать Путина, российский флаг, слово «Россия», а то вдруг у кого-то из местных озабоченных от этих изображений аппетит пропадет».

«Дзинтарса (имеется в виду вышеупомянутый лидер нацобъединения. — Прим. ФАН) не волнует, что «Майн кампф» Гитлера занимает первые места по продажам?» — задает риторический вопрос Aleksandr Kos.

Комментатор Conjka отмечает: «Смешно... опять Россия «нападает»? Сколько можно уже страдать фигней?! Люди, которые подали жалобу на магазин из-за тряпок, вы в здравом уме или вам просто нечем заняться? Лучше бы вы так жаловались на проблемы, которые правда важные, например, зарплаты учителям или врачам и т. д.».

«Ну, если так, то надо и сыр «Российский» тогда запретить, и водку «Столичную», и водку «Московскую», и колбасу «Московскую», ну и так далее по списку! А то как-то однобоко все получается...» — подмечает Старый Флинт.

А пользователь с ником Сандыра Калниете (намек на экс-главу МИД ЛР, экс-евродепутата Сандру Калниете, отличившуюся 10 мая 2019 года сожжением своего платья цветов георгиевской ленты и получившую в конце августа от президента Украины Владимира Зеленского орден княгини Ольги. — Прим. ФАН) иронизирует: «А я бы покупала и сжигала, покупала и сжигала, покупала и сжигала. Я старая пироманка!»

Впрочем, прецедент с продажами футболок с изображением президента России в Латвии уже был — в июне 2015 года. Но тогда этим занимался один из местных интернет-магазинов. Такого шума, как сейчас, никто не поднимал. Кому нравилось, те заказывали себе майки. Тем более что предприниматели загодя проконсультировались у Полиции безопасности насчет… своей безопасности.

В спецслужбе тогда подчеркнули, что состава преступления нет никакого, но, учитывая геополитическую ситуацию, часть жителей Латвии в подобной продукции может разглядеть «признаки провокации и вызывающей деятельности».

Мирослав Митрофанов — о тайных воздыхателях Путина и тоталитарной идеологии в Латвии

Что же случилось сейчас? Откуда такая тональность и озабоченность в среде латышских медиа и политиков? С этими вопросами корреспондент ФАН обратился к сопредседателю «Русского союза Латвии» (РСЛ) Мирославу Митрофанову.

«Это вопрос личного вкуса, напяливать чье-то лицо на собственный живот или нет, но люди имеют право на самовыражение, — указал политик. — И ни в одной стране Европы нет запрета на изображение чьего-либо лица на одежде. В Латвии это тоже не вопрос конфликта закона и человека, а вопрос конфликта тоталитарной идеологии, которая, к сожалению, руководит абсолютным большинством латышского общества. То есть люди уверены, что есть идеология, которая должна диктовать рядовым жителям страны, как им себя вести, что можно, что нельзя. И все это выливается в травлю конкретных торговцев. Мне в этой атмосфере достаточно противно находиться. Потому что сегодня им не нравится Владимир Владимирович на майке, а завтра эти же самые люди будут требовать, чтобы нас сажали в тюрьму за разговоры на русском на улице. И тоже найдутся оправдания, объяснения, зачем и почему так делается».

Собеседник ФАН отметил, что те, кто громче всех возмущаются, как правило, сами себе не верят. Потому что уверенные люди не стали бы обращать внимание на продажу какой-то одежды.

«Те, кто кричат, хотели бы, наверное, такую одежду и сами надеть, как тайные и потенциальные путинолюбы, — предполагает сопредседатель РСЛ. – Не дай бог что-то опять изменится в глобальном плане, так будет очередь стоять этих воздыхателей на улице Антонияс (где посольство РФ. — Прим. ФАН), чтобы засвидетельствовать всяческое почтение, страх, уважение и желание подчиняться. Мы это уже все проходили. И в советское время, и в 1991 году, когда быстро все перекрашивались».

Корреспондент ФАН напомнил о молодом латышском журналисте, который предложил, раз есть футболки с Путиным, продавать тогда и символику Третьего рейха.

«Многие молодые журналисты малообразованны, что доказывает и этот случай, — подчеркивает Мирослав Митрофанов. — Можно любить Путина или не любить, но любые сравнения с Германией Гитлера несопоставимы».

— В газете «Латвияс авизе» объяснили своим читателям, что в подписи на футболке под портретом Путина «Решу одним МИГом» МИГ — это не только краткий промежуток времени, но еще и истребитель. На самом деле, мол, лидер РФ говорит: «Одного истребителя будет достаточно». И вот силуэт этого истребителя можно разглядеть тут же.

— Есть такой анекдот из советских времен: мужик написал заявление, что он жить не может оттого, что его окна выходят на женскую баню. Пришла к нему комиссия, смотрят — ничего не видно. Мужику и говорят: «Как же мешает, если ничего не видно?» А он им: «А вы на шкаф залезьте». Так и здесь, кому-то в голову ничего бы такого не пришло, но некоторые товарищи залезают на шкаф, ищут смыслы. Эти ожидания именно потому, что они внутренне готовы очень быстро перекраситься, переметнуться, когда будет меняться власть.

— Главный «залазитель» на шкаф Райвис Дзинтарс написал заявление в СГБ по обсуждаемой теме, и норвежская компания подчинилась, что называется, воле народа и спецслужбистов. Выходит, все хорошо?

— Тоталитарная община диктует свои правила субъектам частного права, частным лицам. Это год еще не 1939-й, но уже где-то так 1934-й.

— Конечно, можно переключить внимание общества на бренд Тимати, махнуть рукой на то, что школьников начальных классов в Риге собираются лишить бесплатных обедов, забыть о том, что эти самые торговые центры появились на месте прихватизированных и разрушенных производственных гигантов…

— Разваливали промышленность большие предприятия потому, что, если их бы приватизировали без раздробления, они бы находились сейчас в руках настоящих хозяев. И шпана от власти — то же Национальное объединение — так себя бы вести не смогла. Там, где есть крупный промышленный капитал, не ему диктуют, а он диктует. Поэтому маленьким магазинчикам в «Альфе» легче подчиниться тоталитаризму, чем бодаться с ним.

Но без маек мы переживем, а вот без свободы и уважения к правам человека прожить очень сложно. И сейчас идиоты хлопают в ладоши, что удалось задавить какой-то магазинчик, но на самом деле у тоталитарной диктатуры нет границ. Завтра они обратят свой взгляд на какое-то другое проявление свободы и инакомыслия. Логика тоталитаризма — в постоянном поиске жертв. И это не государство закручивает гайки, а общество, которое было, в общем-то, тоталитарным со времен позднего Карлиса Ульманиса (довоенный диктатор Латвии. — Прим. ФАН) и таковым до сих пор остается. В этом обществе нет уважения и осознания ценности демократии и свобод. Им нравится кого-то травить, ограничивать в правах.

Вот отобрали у русских образование — сидят радуются. Хотя у тех, кто отбирал, жизнь лучше не стала. Это просто возможность поиздеваться над кем-то, кто рядом живет, менее защищен, у кого нет «крыши» среди правящих партий.

— Теперь хотят и детские садики отобрать…

— Когда соседу очень плохо, это удовольствие, низкое и краткосрочное, требующее все новых подтверждений и продолжений. Поэтому очередные ограничения нужно вводить, чтобы кому-то опять что-то запрещать, испытывая краткосрочный оргазм.