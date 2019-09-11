Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Как в Латвии сходят с ума по Путину и Армии России

100
0 Оставить комментарий

Как в Латвии сходят с ума по Путину и Армии России

В Латвии несколько дней полыхает скандал, охвативший национальные СМИ республики, соцсети, политиков и спецслужбы, разразившиеся обвинениями в адрес России, которая-де использует новую форму «гибридной войны» против ЛР. Форма действительно новая: ее рэпер Тимати выпустил под брендом «Черная звезда» (Black Star Wear) совместно с сетью магазинов «Армия России» — этакая стилизация под модный ныне в мире тренд милитари.

В коллекцию, которая до 10 сентября была представлена в рижском торговом центре «Альфа», входят, в частности, майки с изображением президента РФ Владимира Путина, одежда с российским триколором, чехлы для бронежилетов с надписями «Армия России», «подсумки» с тем же лейблом. И, несмотря на то, что в Таллине подобный набор успешно продается почти уже год, в Риге торговцам-«диверсантам» норвежскими хозяевами ТЦ (компанией Linstow) было предписано изъять сии средства «мягкой силы» Москвы. Корреспондент Федерального агентства новостей на месте разбирался в скандале.

Как в Латвии сходят с ума по Путину и Армии России

Тимати могут сделать невъездным в Латвию

Скандал с коллекцией одежды от Тимати, хотя ее и убрали с прилавков, абсолютно не завершен. Служба госбезопасности ЛР (СГБ — бывшая Полиция безопасности. — Прим. ФАН) продолжает проверку дела, начатую после обращения к начальнику СГБ лидера Национального объединения, входящего в правящую коалицию, Райвиса Дзинтарса. Депутат Сейма ЛР Дзинтарс — сопредседатель того самого объединения, которое выступает закоперщиками в подготовке законов, все более ограничивающих права нацменьшинств, читай — русского населения, и организует многие годы шествия легионеров Waffen SS в центре Риги. Суть запроса к руководителю СГБ — оценить ситуацию с точки зрения национальной безопасности: не поставлена ли она под угрозу, стоит ли считать российскую военную символику на одежде призывом решать проблемы с помощью силы.

Во время шествия в Риге в честь легионеров Waffen SS 16 марта 2019 года депутат Сейма ЛР и лидер нацобъединения Райвис Дзинтарс вместе с соратниками следует (с букетом) за национальным полотнищем

Вердикт СГБ несложно предугадать, так как в спецслужбе уже заявили, что подобная одежда ни много ни мало связана с попытками Кремля пропагандировать свой политический курс и увеличивать влияние в других странах. СГБ призвала руководство торгового центра внимательнее выбирать, с какими продавцами сотрудничать.

А прежде в нагнетании тонуса постарались латышские журналисты, СМИ и особо рьяные пользователи соцсетей. Чего стоит хотя бы один заголовок в Latvijas avize («Латвийская газета» — главный рупор националистически настроенной части населения. — Прим. ФАН): «Кремлевская пропагандистская лавка также в Риге. Пользователи соцсетей призывают бойкотировать «Альфу».

Журналист и политик Ансис Пуполс на странице в Twitter отмечает, что «должно быть нормативное регулирование, которое запретит пропаганду символики стран, поддерживающих терроризм (лихо, безапелляционно и безответственно! — Прим. ФАН). В противном случае он будет выпущен на волю. Понятно, что вовсе не Тимати своим умом удумал создать собственный магазин на «Альфе», а это решило посольство на улице Антонияс (на этой улице в Риге находится посольство России. — Прим. ФАН). Флаг ДНР свободно вывешен в Даугавпилсе, в одном из окон (намек на Генеральное консульство РФ во втором по величине городе Латвии. — Прим. ФАН)».

На своей странице в Facebook журналист-телевизионщик Карлис Рокис выдвигает следующее предложение: «Может быть, кто-то может начать продавать футболки с символами Третьего рейха? Возможно, на этом можно было бы заработать еще больше!»

Его, правда, осаждает рижанин Дайнис Цаунозолс: «Не понимаю, где вы видите проблему». Но Рокиса и ему подобных не остановить.

«Путин и русская армия входят в супермаркеты в новом магазине «Альфа-центр», — бьет тревогу Дзинтарс Рудзитис в Twitter.

«Такое возможно только в Латвии... «мягкая сила» цветет и процветает свободно и без помех… Пока такой магазин будет находиться в «Альфе», нужно решительно бойкотировать «Альфу». Если захотим, мы сумеем!» — агитирует на своей странице в Facebook Винета Жилинска, руководитель медийных и коммуникационных проектов Объединения учреждений культуры Рижского самоуправления. И у нее находятся единомышленники, отчитывающиеся в том, что решили не только сами не посещать «кремлевский» торговый центр, но и родственников и друзей отговорили.

А ведь свое слово еще не сказал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич, внесший в черный список с 2014 года не только Иосифа Кобзона, Валерию и Олега Газманова. Вряд ли он упустит такой момент, чтобы не потешить свое самолюбие. Так что Тимати, вполне возможно, также получит в Латвии статус персоны нон грата.

К слову, футболка с изображением человека, похожего на Путина, и надписью «Решу одним МИГом» стоит недешево — 33 евро

Глас народа: «А эти люди себя вообще считают вменяемыми?»

Выше ФАН приводило мнения, так сказать, особо озабоченной части общества. А что думают по поводу изъятия вдруг ставшей «запрещенной» одежды русскоязычные читатели? Вот как они на портале rus.delfi.lv отреагировали на новость о том, что «Alfa попросила магазин рэпера Тимати убрать из продажи одежду с «кремлевской» тематикой» (авторская стилистика комментаторов сохранена. — Прим. ФАН). 

Пользователь с ником Джа-Джа Бинкс вопрошает: «Интересно, а я могу пожаловаться на US Army Special Forces символику?»

«Это уже переходит все границы. Ну, а как с одеждой с флагом США? Или стилизованной свастикой? Это нормально? Linstow Center Management, управляющая рижскими т/ц Alfa, Mols и Origo... Я больше не буду посещать эти торговые центры», — пишет Александр Виляны.

«Демократия в действии, чтобы всем было ясно, а то какие-то свободы померещились», — замечает пользователь Отто Кац-фельдкурат.

Другой, с ником 4itatelj, предлагает: «Нужно, в конце концов, закрыть все пункты обмена валюты или потребовать от них, чтобы не продавали валюту с портретами нелатвийских президентов».

Alex Vetter пишет: «Официально российский флаг и лицо президента России запрещено в Латвии или я что-то не понял?»

Комментатор с ником Шайтан добавляет: «Интересно, а эти люди себя вообще вменяемыми считают? Предлагаю в передачах на латышском телевидении замазывать Путина, российский флаг, слово «Россия», а то вдруг у кого-то из местных озабоченных от этих изображений аппетит пропадет».

Продажу матрешек в Старой Риге вполне тоже можно подвести под статью об угрозе национальной безопасности…

«Дзинтарса (имеется в виду вышеупомянутый лидер нацобъединения. — Прим. ФАН) не волнует, что «Майн кампф» Гитлера занимает первые места по продажам?» — задает риторический вопрос Aleksandr Kos.

Комментатор Conjka отмечает: «Смешно... опять Россия «нападает»? Сколько можно уже страдать фигней?! Люди, которые подали жалобу на магазин из-за тряпок, вы в здравом уме или вам просто нечем заняться? Лучше бы вы так жаловались на проблемы, которые правда важные, например, зарплаты учителям или врачам и т. д.».

«Ну, если так, то надо и сыр «Российский» тогда запретить, и водку «Столичную», и водку «Московскую», и колбасу «Московскую», ну и так далее по списку! А то как-то однобоко все получается...» — подмечает Старый Флинт.

Майки, которыми торговали в Латвии в 2015 году

А пользователь с ником Сандыра Калниете (намек на экс-главу МИД ЛР, экс-евродепутата Сандру Калниете, отличившуюся 10 мая 2019 года сожжением своего платья цветов георгиевской ленты и получившую в конце августа от президента Украины Владимира Зеленского орден княгини Ольги. — Прим. ФАН) иронизирует: «А я бы покупала и сжигала, покупала и сжигала, покупала и сжигала. Я старая пироманка!»

Впрочем, прецедент с продажами футболок с изображением президента России в Латвии уже был — в июне 2015 года. Но тогда этим занимался один из местных интернет-магазинов. Такого шума, как сейчас, никто не поднимал. Кому нравилось, те заказывали себе майки. Тем более что предприниматели загодя проконсультировались у Полиции безопасности насчет… своей безопасности.

В спецслужбе тогда подчеркнули, что состава преступления нет никакого, но, учитывая геополитическую ситуацию, часть жителей Латвии в подобной продукции может разглядеть «признаки провокации и вызывающей деятельности».

«Президента РФ мы выбрали потому, что «Путин» сегодня в мире бренд номер один», — объясняли в интернет-магазине журналистам в 2015 году

Мирослав Митрофанов — о тайных воздыхателях Путина и тоталитарной идеологии в Латвии

Что же случилось сейчас? Откуда такая тональность и озабоченность в среде латышских медиа и политиков? С этими вопросами корреспондент ФАН обратился к сопредседателю «Русского союза Латвии» (РСЛ) Мирославу Митрофанову.

«Это вопрос личного вкуса, напяливать чье-то лицо на собственный живот или нет, но люди имеют право на самовыражение, — указал политик. — И ни в одной стране Европы нет запрета на изображение чьего-либо лица на одежде. В Латвии это тоже не вопрос конфликта закона и человека, а вопрос конфликта тоталитарной идеологии, которая, к сожалению, руководит абсолютным большинством латышского общества. То есть люди уверены, что есть идеология, которая должна диктовать рядовым жителям страны, как им себя вести, что можно, что нельзя. И все это выливается в травлю конкретных торговцев.

Мне в этой атмосфере достаточно противно находиться. Потому что сегодня им не нравится Владимир Владимирович на майке, а завтра эти же самые люди будут требовать, чтобы нас сажали в тюрьму за разговоры на русском на улице. И тоже найдутся оправдания, объяснения, зачем и почему так делается».

Сопредседатель РСЛ Мирослав Митрофанов

Собеседник ФАН отметил, что те, кто громче всех возмущаются, как правило, сами себе не верят. Потому что уверенные люди не стали бы обращать внимание на продажу какой-то одежды.

«Те, кто кричат, хотели бы, наверное, такую одежду и сами надеть, как тайные и потенциальные путинолюбы, — предполагает сопредседатель РСЛ. – Не дай бог что-то опять изменится в глобальном плане, так будет очередь стоять этих воздыхателей на улице Антонияс (где посольство РФ. — Прим. ФАН), чтобы засвидетельствовать всяческое почтение, страх, уважение и желание подчиняться. Мы это уже все проходили. И в советское время, и в 1991 году, когда быстро все перекрашивались».

Корреспондент ФАН напомнил о молодом латышском журналисте, который предложил, раз есть футболки с Путиным, продавать тогда и символику Третьего рейха.

«Многие молодые журналисты малообразованны, что доказывает и этот случай, — подчеркивает Мирослав Митрофанов. — Можно любить Путина или не любить, но любые сравнения с Германией Гитлера несопоставимы».

 В газете «Латвияс авизе» объяснили своим читателям, что в подписи на футболке под портретом Путина «Решу одним МИГом» МИГ — это не только краткий промежуток времени, но еще и истребитель. На самом деле, мол, лидер РФ говорит: «Одного истребителя будет достаточно». И вот силуэт этого истребителя можно разглядеть тут же.

— Есть такой анекдот из советских времен: мужик написал заявление, что он жить не может оттого, что его окна выходят на женскую баню. Пришла к нему комиссия, смотрят — ничего не видно. Мужику и говорят: «Как же мешает, если ничего не видно?» А он им: «А вы на шкаф залезьте». Так и здесь, кому-то в голову ничего бы такого не пришло, но некоторые товарищи залезают на шкаф, ищут смыслы. Эти ожидания именно потому, что они внутренне готовы очень быстро перекраситься, переметнуться, когда будет меняться власть.

К этой коллекции некоторые в Латвии «испытывают такую неприязнь, что даже кушать не могут»…

Главный «залазитель» на шкаф Райвис Дзинтарс написал заявление в СГБ по обсуждаемой теме, и норвежская компания подчинилась, что называется, воле народа и спецслужбистов. Выходит, все хорошо?

— Тоталитарная община диктует свои правила субъектам частного права, частным лицам. Это год еще не 1939-й, но уже где-то так 1934-й.

Конечно, можно переключить внимание общества на бренд Тимати, махнуть рукой на то, что школьников начальных классов в Риге собираются лишить бесплатных обедов, забыть о том, что эти самые торговые центры появились на месте прихватизированных и разрушенных производственных гигантов…

— Разваливали промышленность большие предприятия потому, что, если их бы приватизировали без раздробления, они бы находились сейчас в руках настоящих хозяев. И шпана от власти — то же Национальное объединение — так себя бы вести не смогла. Там, где есть крупный промышленный капитал, не ему диктуют, а он диктует. Поэтому маленьким магазинчикам в «Альфе» легче подчиниться тоталитаризму, чем бодаться с ним.

Но без маек мы переживем, а вот без свободы и уважения к правам человека прожить очень сложно. И сейчас идиоты хлопают в ладоши, что удалось задавить какой-то магазинчик, но на самом деле у тоталитарной диктатуры нет границ. Завтра они обратят свой взгляд на какое-то другое проявление свободы и инакомыслия. Логика тоталитаризма — в постоянном поиске жертв. И это не государство закручивает гайки, а общество, которое было, в общем-то, тоталитарным со времен позднего Карлиса Ульманиса (довоенный диктатор Латвии. — Прим. ФАН) и таковым до сих пор остается. В этом обществе нет уважения и осознания ценности демократии и свобод. Им нравится кого-то травить, ограничивать в правах.

Вот отобрали у русских образование — сидят радуются. Хотя у тех, кто отбирал, жизнь лучше не стала. Это просто возможность поиздеваться над кем-то, кто рядом живет, менее защищен, у кого нет «крыши» среди правящих партий.

Теперь хотят и детские садики отобрать…

— Когда соседу очень плохо, это удовольствие, низкое и краткосрочное, требующее все новых подтверждений и продолжений. Поэтому очередные ограничения нужно вводить, чтобы кому-то опять что-то запрещать, испытывая краткосрочный оргазм.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров