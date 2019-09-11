В Кремле назвали отставку Болтона внутренним делом США

Москва, 11 сентября. В Кремле назвали отставку советника главы Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона внутренним делом Соединенных Штатов. Об этом заявил в среду на брифинге пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы никогда в их (США) дела не вмешивались и не собираемся. Не думаем, что отставка даже такого серьезного чиновника может повлиять на корректировки внешней политики США», — подчеркнул Песков.

По его словам, Москва настроена на поиски выхода из того плачевного состояния, в котором находятся российско-американские отношения. При этом Песков обратил внимание на то, что искать выход в одиночку российская сторона просто не сможет. Кроме того, как указал пресс-секретарь президента РФ, Москва рассчитывает «на взаимность со стороны Вашингтона».

Отвечая на вопрос о том, изменится ли расклад сил в Арктике и политика США в связи с уходом Болтона, пресс-секретарь решительно подчеркнул, что «ничего не поменяется».

«Что касается России — она как была великой арктической державой, так ею и останется, где бы господин Болтон ни работал», — резюмировал он.

Напомним, во вторник американский лидер Дональд Трамп заявил об отставке Болтона из-за того, что он не согласен со многими предложениями советника.