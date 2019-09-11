Захарова напомнила о фейковых заявлениях Болтона о России

Москва, 11 сентября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на фейк в заявлении уже бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook.

Мария Захарова заметила, что Болтон на форуме, организованном Wall Street Journal, делал фейковые заявления. Например, он говорил, что некоторые страны, в том числе и Россия, пытаются распространять якобы ложную информацию о разногласиях в администрации главы Белого дома.

Официальный представитель МИД России поинтересовалась, кто же первым должен извиниться за этот фейк. Об этом пишет RT.

«Издание WSJ, которое организовало очередной слет геополитических фантазеров, агрессивно продвигающих дезинформацию? Агентство Bloomberg, которое активно цитировало этот фейк Болтона? Или сам Джон Болтон, который не только придумал фейк о России, обвинив ее в распространении ложной информации, но и скрыл истинное положение дел в США? Ответ очевиден: все. Потому что пора», — подчеркнула Захарова.

Ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп уволил Джона Болтона с должности своего советника по национальной безопасности. По словам главы Белого дома, он и сотрудники администрации президента Соединенных Штатов категорически не согласны с инициативами Болтона.

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Трамп не сумел сработаться с Болтоном из-за серьезного расхождения во взглядах.