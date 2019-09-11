Дизайнер объяснил, почему не стоит брать новый iPhone 11

Москва, 11 сентября. Каждый раз американская компания Apple презентует новый iPhone, и каждый раз обновленный смартфон устанавливает новый рекорд продаж, однако в этом году ситуация может измениться.

Дизайнер студии Aidem Алексей Титяев призвал фанатов «яблочной продукции» внимательно изучить новинку перед покупкой и сделать вывод, нужно ли ему то же самое, но с завышенным ценником.

По словам эксперта, в техническом плане iPhone 11 мало чем отличается от предшественников. Наиболее заметным изменением стала камера. В то время как модели прошлого поколения, если и не производили революцию в индустрии, то, по крайней мере, каждый год демонстрировали уверенную эволюцию «умного телефона». В свое время именно iPhone стали первопроходцами во внедрении таких технологий, как сканер отпечатка пальца, Face ID и беспроводная зарядка.

«Прошлогодняя презентация Apple в плане «железа» была намного интереснее. Еще тогда Apple дала понять, что обновлять значительно свое устройство она будет намного реже: раз в три — четыре года, и будет дольше поддерживать старые», — пояснил дизайнер Пятому каналу.

Титяев добавил, что обращать внимание на iPhone 11 и iPhone 11 Pro только из-за новой камеры явно не стоит. Впрочем, окончательное слово, разумеется, остается за покупателем, который сам решает, на что ему тратить деньги и за какие нововведения голосовать рублем.

Напомним, что iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Max были презентованы 10 сентября в Купертино. Новый гаджет поступит в продажу с 20 сентября.