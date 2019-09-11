Малышева осудила предложение шведского ученого есть человечину ради спасения Земли

Москва, 11 сентября. Предложение шведского ученого есть мясо умерших людей для спасения Земли недопустимо, заявила телеведущая Елена Малышева, подчеркнув, что Магнус Седерлунд таким образом поддерживает каннибализм.

Ранее эксперт обвинил в проблемах экологии на планете мясную промышленность и сельское хозяйство. В качестве решения проблемы Седерлун предложил есть человеческие трупы.

Комментируя заявление шведского ученого, Малышева подчеркнула, что речь идет о каннибализме, на который в обществе наложено табу. Кроме того, «трупы умерших людей токсичны и опасны для жизни», указала доктор медицинских наук.

«Каннибализм — это преступление, и преступлением должен и остаться», — цитирует ее телеканал «360».

Коллега Малышевой по программе «Жить здорово», врач-иммунолог и доктор медицинских наук Андрей Продеус тоже осудил предложение шведского эксперта, назвав его «маразмом», а самого ученого «больным человеком».

Однако врач тем не менее предложил посмотреть на ситуацию и с другой стороны.

«По составу белков, жиров, углеводов это мясо [человеческое] мало отличается от других типов мяса», — заявил медик.

Напомним, шведский ученый-бихевиорист, высказав свою идею, заявил также о намерении проводить гастрономические семинары, в рамках которых будет подробно излагать свои идеи о перспективах потребления человечины. Швед убежден, что консервативность людей в пищевых привычках становится основным препятствием для появления новых блюд. Эксперт считает, что каннибализм станет нормой будущего и поможет бороться с последствиями глобальных изменений климата, пишет «Газета Кемерова».

Журналист The New American при этом выдвинул мнение, что на самом деле Седерлунд не намерен реализовывать свои идеи. СМИ предположили, что скандальным заявлением ученый из Стокгольмской высшей школы экономики просто хочет сделать себе громкое имя.