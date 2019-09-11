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Украина

Рябошапка определился с кандидатурой главного военного прокурора Украины

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Рябошапка определился с кандидатурой главного военного прокурора Украины

Киев, 11 сентября. Глава генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) Руслан Рябошапка назначил экс-депутата Верховной рады Виктора Чумака своим заместителем — главным военным прокурором. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

По данным украинского ведомства, глава ГПУ, руководствуясь статьей о прокуратуре, 11 сентября подписал приказ о назначении Виктора Чумака заместителем генерального прокурора.

Напомним, в начале текущего месяца Рябошапка уволил с должности заместителя генпрокурора Анатолия Матиоса. Также сообщалось, что Матиоса исключили из списков личного состава ведомства и отправили в распоряжение министерства обороны Украины для «решения вопроса касательно дальнейшего прохождения военной службы».

Ранее Матиос на своей странице в социальной сети Facebook заявил, что теперь расследовать дела в стране будет «кто-то другой». Он также выразил надежду на то, что новый глава ГПУ приступит к скорейшему реформированию прокуратуры.

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Источник: Генеральная прокуратура Украины
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