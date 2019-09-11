Песков сообщил о визите Нетаньяху в Сочи

Москва, 11 сентября. Российско-израильские переговоры состоятся в Сочи. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Представитель Кремля отметил, что 12 сентября российский лидер Владимир Путин направится в Сочи. В этот же день в Сочи прибудет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Завтра состоится рабочий визит премьер-министра Израиля Нетаньяху — в Сочи состоятся российско-израильские переговоры. Путин завтра будет в Сочи», — сказал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также рассказал, что 11 сентября Владимир Путин работает в Москве. У главы государства запланирована встреча с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым.

«Они обсудят проблемы селян и аграрного комплекса», — пояснил Дмитрий Песков.

Ранее помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков сообщил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху посетит Россию с рабочим визитом в ближайшее время.