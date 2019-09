Теракты 11 сентября устроило «глубинное государство» для госпереворота в США

Восемнадцать лет, отделяющих нас от терактов в США 11 сентября 2001 года, — срок немалый, но с каждым годом официальная версия тех событий, в результате которых погибло свыше двух тысяч человек, выглядит все более невероятной и призванной скрыть истинную картину того дня.

Прежде всего, потому что власти Соединенных Штатов продолжают держаться за «самолетно-террористическую» версию, хотя в Белом доме произошла уже третья по счету с тех пор смена власти. И даже Дональд Трамп, который до своего избрания президентом выражал сомнения в достоверности выводов доклада комиссии Кина—Зеликова, теперь обходит эту тему далеко стороной.

А значит, реальная власть за океаном все эти годы на самом деле не менялась, и она по-прежнему в силах «впаривать» американцам — да и всему миру! — любой абсурд в качестве непреложной истины. «Власть — это возможность править»?

Поэтому нет никаких сомнений в том, что недавние инициативы руководителей пожарной службы Нью-Йорка и ряда общественных организаций США о необходимости нового расследования «терактов 9/11» будут «спущены на тормозах» — точно так же, как и все предыдущие.

Ведь любые сомнения в том, что 11 сентября 2001 года в районе Южного Манхэттена законы физики были отменены, подаются как проявление «способов мыслить, далеких от научного мировоззрения», «конспирологические теории от городских сумасшедших, радикальных политиков и прочих маргиналов» и т. д. Но без отмены действия этих законов — как могли мощнейшие стальные каркасы «башен-близнецов» Всемирного торгового центра (WTC) в Нью-Йорке все сразу рассыпаться на мелкие куски и в пыль, как это произошло 18 лет назад? «Верую, ибо нелепо»?

А если имел место управляемый снос (вместе с находящимися там людьми, но кого это трогает, если только на страховке уничтоженных зданий владелец WTC Ларри Сильверстайн заработал больше 8 млрд долл.?), тогда «исламские террористы», способные с ножами для резки бумаги в руках захватить самолеты и даже без навыков пилотирования лайнеров точно протаранить ими здания WTC и Пентагона, оказываются всего-навсего ширмой. За которой прячутся истинные организаторы событий 11 сентября 2001 года, вторжений в Афганистан и Ирак, «хозяева» мировых финансов, масс-медиа, наркотиков и нефти…

Вопрос только в том, зачем им все это могло понадобиться. Ведь «засветка» методов и целей их действий в «терактах 9/11» была явлена целиком и полностью — впрочем, как и способы маскировки этих действий. Похоже, тогда имела место некая экстраординарная ситуация, которую решить как-то иначе не представлялось возможным. «Ничего личного, только бизнес»?

Как правило, лист прячут в лесу. И если посмотреть на те события, которые происходили тогда в Америке, такую экстраординарную ситуацию обнаружить совсем не сложно. Тем более что она не так давно повторилась буквально на наших глазах.

Нет, речь идет не столько о «кризисе доткомов» 2000—2002 гг., в ходе которого были «утилизированы» более 5 трлн долл., вложенных инвесторами в «высокотехнологичные» интернет-компании. Речь шла о выборе дальнейшей стратегии — выборе, из-за которого соперничество республиканца Джорджа Буша-младшего и демократа Альберта Гора за Белый дом в президентской гонке 2000 года обрело невероятно острый и скандальный характер.

Как известно, Буш-младший получил меньшее (на 500 с лишним тысяч) количество голосов избирателей, но большее число выборщиков от штатов — политический трюк, который повторил Дональд Трамп в 2016 году. Но если победа Трампа была очевидной и бесспорной: 304 выборщика против 227 у Хиллари Клинтон, хотя он и уступил ей почти 3 миллиона голосов избирателей, — то у Буша-младшего с Гором была совсем иная ситуация. Разрыв составил всего пять выборщиков, и если бы штат Флорида, где губернатором был младший брат будущего победителя Джеб Буш, не отдал свои 25 мандатов кандидату от Республиканской партии, то 43-м президентом США стал бы Гор. А во Флориде все решили весьма сомнительные 537 избирательных бюллетеней…

Демократы грозили победителю долгим судебным разбирательством, но, в конце концов, решили пойти другим путем. Путем 11 сентября. Эл Гор отказался от всех своих публичных исков, связанных с президентскими выборами. Но был запущен в действие механизм, впоследствии получивший имя Deep State, то есть «глубинное государство». Основной целью его работы стало тогда создание внутри США чрезвычайной ситуации, которая позволила заговорщикам фактически захватить президента Джорджа Буша-младшего в «заложники» и осуществить в стране «тихий» государственный переворот.

Как известно, 352-страничный документ, получивший название «Патриотического акта» (USA PATRIOT, Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001), поступил на рассмотрение конгресса США уже 21 сентября 2001 года, буквально через десять дней после «терактов 9/11». Это может свидетельствовать лишь об одном: он был подготовлен задолго до этих терактов и не был ими вызван. Скорее наоборот, сами эти теракты были подготовлены как повод и оправдание для принятия этого документа, который существенно урезал права и свободы граждан США.

После событий 9/11 Америка уже 18 лет юридически живет в условиях чрезвычайного положения, своего рода «антитеррористического джихада», которое ежегодно продлевается каждым ее действующим президентом. Так было при Буше-младшем, так было при Обаме, так остается и при Трампе.

Похоже, что день, когда это чрезвычайное положение будет отменено, будет либо днем победы, либо днем капитуляции США, вернее их «глубинного государства», в этой «гибридной» мировой войне, которую они объявили всему остальному миру, взорвав башни WTC 18 лет назад.