Сирия, 11 сентября. Три мирных жителя застрелены в Дейр-эз-Зоре. ВВС Сирии наносят удары по опорным пунктам джихадистов в Идлибе. В Ракке боевики SDF насильно вербуют людей в свои ряды. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: провели работу в южной части провинции Идлиба и нанесли удар по опорным пунктам боевиков в предместьях города Джиср аш-Шугур.

«Исламское государство1»: подозревается в организации перестрелки в центре поселка на востоке Дейр-эз-Зоре и организации подрыва в деревне Абу-Хашаб.

Курды: в Ракке провели рейд в результате которого задержали трех человек, подозреваемых в связи с ССА и в Дейр-эз-Зоре расследуют детали перестрелки в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции: обстреляли опорные пункты курдских боевиков на севере Алеппо.

Провинция Алеппо

На севере Алеппо продолжились столкновения между турецкими вооруженными силами, лояльной им «Сирийской свободной армии» (ССА) и курдскими радикалами из числа Отрядов национальной самообороны (YPG). По данным местного источника новостей в сети Twitter Not Woofers, утром подразделения турецкой армии нанесли удар по укреплениям курдских боевиков в районе поселка Харбуль. Сведения о потерях среди отрядов YPG пока уточняются.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как передает новостной портал Orient News, неизвестные боевики открыли стрельбу на оживленной улице в центре города Дибан. В результате стрельбы три жителя были убиты, несколько получили ранениям, включая детей. Боевики скрылись с места преступления на мотоцикле. Раненые были доставлены в госпитали Дибана и в соседний город Ат-Таяна. Место преступления оцеплено курдскими сотрудниками так называемых сил внутренней безопасности «Асайиш». Источник также передал, что двое гражданских лиц были ранены вчера в результате взрыва противопехотной мины, оставленной в поселке Абу-Хашаб. Других деталей происшествия пока не сообщалось. «Асайиш» возлагает ответственность на террористов «Исламского государства», действующих в составе подпольных «спящих ячеек» на востоке Сирии, организуя диверсии и нападения на курдские штаб-квартиры и конвои.

Провинция Идлиб

Авиация ВВС Сирии совершила еще серию боевых вылетов на юго-западе Идлиба. Самолеты нанесли ответный удар по расположениям боевиков в этом регионе. По данным Step News Agency, на укрытия джихадистов недалеко от города Кафр-Марис в предместьях поселка Дахр, были сброшены бомбы. Сведения о масштабе урона, причиненного боевикам, в настоящее время устанавливаются. Напомним, на этом направлении в основном размещаются члены наиболее радикальных отрядов «Тахрир аш-Шам», которые систематически пренебрегают любыми соглашениями о перемирии.

Новостной портал Ne Syria также сообщает, что самолеты ВВС Сирии также совершили операцию в районе предместий города Джиср аш-Шугур и нанесли точечные удары по опорным пунктам боевиков.

Провинция Ракка

Новостной Twitter-канал Rojava Network передает, что на востоке провинции Ракка вновь прошел рейд «Демократических сил Сирии» (SDF). В ходе обысков жителей в деревне Аль-Мустариха, курды задержали трех человек, обвиняемых в связи с боевиками протурецкой группировки «Сирийская свободная армия» (ССА). В городе Аль-Мансура боевики SDF задержали троих молодых людей в рамках принудительной вербовки в боевое крыло организации – Народные отряды самообороны, как сообщает источник в сети Twitter ADSIZ. Три дня назад в ходе вербовки в Ракке курдские радикалы забрали из деревни Джартах 17 человек.

Автоколонна бронетехники и пулеметных установок, состоящая из 50 автомобилей, прибыла к курдской штаб-квартире в городе Аль-Гарния на западе провинции, о чем сообщает Twitter-канал Euphrates News Network.

1 Организация запрещена на территории РФ.