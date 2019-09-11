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Представители Розенбаума опровергли сообщения об операции артиста

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Представители Розенбаума опровергли сообщения об операции артиста

Москва, 11 сентября. Представители музыканта Александра Розенбаума опровергли сообщения, что артист якобы перенес вторую операцию. 

Ранее СМИ сообщили, что Розенбаума успешно прооперировали в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена. В офисе артиста опровергли эту информацию.

«Александра Яковлевича не оперировали», — сказали представители музыканта в комментарии РИА Новости.

Напомним, 2 сентября стало известно, что Александра Розенбаума прооперировали. По сообщениям СМИ, медики оценивали состояние музыканта как тяжелое. Операция длилась на протяжении нескольких часов и, по словам врачей, прошла успешно.

Позже Розенбаум рассказал о своей госпитализации. Он отметил, что находится под наблюдением хороших врачей, и добавил, что «все будет замечательно». Он также выразил надежду, что госпитализация не скажется на графике концертов. 

Продюсер певца Белла Купсина сообщила, что данная операция была запланирована. По ее словам, угрозы жизни и здоровью артиста нет. В последний раз Александр Розенбаум появлялся на публике 31 августа на фестивале «Будь с городом» в Петербурге.

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Источник: РИА Новости
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