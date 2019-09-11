Путин пообещал государственную поддержку туристической отрасли России

Москва, 11 сентября. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия планирует активно развивать туристическую отрасль.

В обращении к участникам 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации в Санкт-Петербурге глава российского государства сказал, что РФ намерена еще более эффективно оказывать туристической отрасли государственную поддержку. По словам Путина, важно заниматься укреплением конкурентоспособности туристического рынка. Также РФ будет «внедрять самые передовые сервисы, созвучные прорывной технологической цифровой эпохе», заверил он.

Президент России указал на то, что в РФ активно внедряются электронные визы, их можно оформить можно дистанционно. Путин напомнил и о проведении в России зимних Олимпийских игр, чемпионата мира по футболу, Фестиваля молодежи и студентов. Все эти мероприятия, как заметил Путин, «прошли на самом высоком уровне, оставили у наших гостей прекрасные впечатления о России как об открытой, приветливой, дружелюбной, современной и комфортной стране».

Глава российского государства сообщил, что РФ открыта для обмена интересными идеями и предложениями.

«Мы готовы и стремимся к взаимовыгодному сотрудничеству», — подчеркнул Путин, выразив уверенность в том, что участники сессии это обязательно почувствуют.

Он обратился к участникам форума, заметив, что они способствуют развитию туризма, тем самым помогая укреплять «гуманитарные и экономические связи между государствами, открывать новые возможности для общения и дружбы между гражданами разных стран».