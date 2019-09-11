Цымбалюк-Романовская не узнала Шаляпина после смены имиджа

Москва, 11 сентября. Финалист проекта «Фабрика звезд-6» Прохор Шаляпин, который встречается с экс-женой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской, поразил свою возлюбленную новым имиджем.

Певец перекрасился в блондина и опубликовал селфи с новой прической в своем Instagram.

«За 10 лет моего бессменного имиджа я все-таки решился сменить прическу. Спасибо за мегапрофессионализм гениальному Александру Шевчуку и его команде. Саша много лет является бессменным стилистом самых крутых звезд нашей страны», — пишет Шаляпин.

Большинство подписчиков похвалило артиста за удачный образ. Многие отметили, что смена имиджа ему идет и сильно молодит. В какой-то момент к комментаторам присоединилась и Цымбалюк-Романовская, которая призналась, что не узнала своего кавалера, сообщает Пятый канал.

«Не узнала. Зато какой красивый! Господи, за что мне такое счастье?» — пишет она.

А Шаляпин в ответ пошутил, что едет домой без хлеба. Напомним, что в ноябре 2017 года Цымбалюк-Романовская и Джигарханян расторгли свой брак. Этому предшествовала череда скандалов и взаимных обвинений. Актер утверждал, что его супруга, которая на тот момент руководила его театром, похитила у заведения деньги и принесла ему много боли. Та в свою очередь утверждает, что ничего ни у кого не крала.

Вскоре после развода стало известно, что женщина встречается с 35-летним певцом Прохором Шаляпиным. В июле появились слухи о том, что пара якобы разошлась, однако Цымбалюк-Романовская их опровергла.