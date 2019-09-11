Экваториальная Гвинея планирует обсудить c «Новатэком» поставки СПГ в Африку

Малабо, 11 сентября. Министр углеводородов Экваториальной Гвинеи Габриэль Мбега Обиангу Лима заявил о намерении в ходе визита в Москву в октябре провести переговоры с представителями российских компаний «Газпром», «Лукойл» и «Новатэк».

Глава ведомства сообщил, что с руководством «Новатэка» планирует обсудить поставки СПГ в Африку. По его словам, российские экспортеры в качестве рынков для поставок сырья рассматривают в основном Северную Америку и Азию, практически обходя стороной африканские страны.

«Необходимо посмотреть на ЮАР, Марокко, Египет — это новый рынок для российского газа. Очевидно, эти рынки более прибыльные, и мы платим лучше, чем европейцы», — подчеркнул министр.

Сложность, по его словам, заключается в отсутствии терминала для приема газа. Однако этот вопрос, как уточнил Лима, уже решается — идет строительство в Экваториальной Гвинее, запланированы работы в районе Персидского залива. В октябре, по его словам, прибудут криогенные резервуары.

Напомним, в следующем месяце в Сочи состоится саммит «Россия — Африка». Предполагается, что в мероприятии примут участие представители разных африканских государств, которые смогут обсудить наиболее актуальные вопросы, касающиеся жизни континента.

Как отметил президент Мозамбика Филипе Ньюси, саммит «Россия — Африка» станет поворотным моментом в развитии отношений между государствами континента и Москвой. В то же время эксперт Александр Зданевич указал, что товарооборот России со странами Африки увеличился более чем на 17% в 2018 году — до 20,4 миллиарда долларов, а октябрьский саммит в Сочи станет новым толчком для его роста.