Опубликован первый трейлер сериала «Смотри» со звездой «Игры престолов» Момоа

Нью-Йорк, 11 сентября. Первый трейлер нового постапокалиптического сериала «Видеть» (See) со звездой «Игры престолов» Джейсоном Момоа в главной роли опубликовали на видеохостинге YouTube.

По задумке сценаристов, сюжет сериала повествует о том, как в будущем неизвестный вирус уничтожил большую часть человечества и лишил выживших возможности видеть.

Отмечается, что 40-летний американский актер Джейсон Момоа играет роль Баба Воссы — отца двух близнецов, которые появились на свет через век после глобальной катастрофы. Они родились зрячими, поэтому отцу придется защищать их от королевы, стремящейся убить новорожденных, пишет «Культуромания».

Напомним, в марте текущего года американская корпорация Apple анонсировала фэнтезийное шоу See, предназначенное для ее нового видеосервиса Apple TV+.

Ранее сообщалось, что британский актер Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в популярнейшем сериале «Игра престолов», может сняться в полном метре киностудии Marvel.

По данным ресурса Deadline, Харингтон может стать одним из супергероев вселенной и примкнуть к рядам одной из франшиз. По предварительным данным, звезду телесаги «Игра престолов» пригласили в один из неафишированных проектов Marvel. Впрочем, сам британец пока не комментирует эти сообщения.