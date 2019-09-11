Матпомощь для российских студентов освобождают от НДФЛ

Госдума приняла во втором чтении проект об освобождении матпомощи для студентов от НДФЛ. Автором поправок в Налоговый кодекс РФ выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, исключается возможность налогообложения соответствующих выплат студентам, аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам-стажерам. Уточняется, что речь идет исключительно о суммах, не превышающих четырех тысяч рублей в год.

Значимость инициативы в общении с журналистами отметил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Законопроект призван устранить правовую несправедливость в отношении наиболее социально незащищенных категорий студентов и аспирантов — тех, кому профучилища и вузы выделяют помощь как нуждающимся», — сказал председатель Госдумы.

В беседе с корреспондентом ФАН необходимость принятия таких мер оценил и член комитета Госдумы по бюджету и налогам Дмитрий Юрков.

«Была неувязка — стипендии были освобождены, а материальная помощь — нет, и она облагалась 13%. Суть законопроекта — освободить материальную помощь до четырех тысяч рублей и устранить эту несостыковку. Но, на мой взгляд, надо работать дальше», — заявил депутат.

По словам представителя фракции «Единой России», после принятия данного закона он может подготовить собственную инициативу, направленную на повышение не облагаемой налогом суммы.

«Обсуждая этот вопрос между собой, мы пришли к выводу, что четыре тысячи сегодня очень неактуальная цифра. А если вам дали материальную помощь в размере 10 тысяч? С четырех тысяч вы не платите НДФЛ, а с шести уже должны заплатить? Сегодня материальная помощь в университетах доходит и до 50 тысяч рублей», — рассказал Юрков.

Он отметил, что уже обратился в комитет по образованию и науке с целью проведения мониторинга сумм материальной помощи всех учебных учреждений, чтобы понять, какие выплаты идут на одного человека.