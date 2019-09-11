В России могут начать сбивать дроны

Госдума приняла в первом чтении проект о праве силовых органов сбивать дроны. Авторами инициативы выступила группа депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Документ был перевнесен несмотря на то, что концепция не изменилась и можно было бы скорректировать его поправками. Это говорит о том, что мы очень плотно работаем над этим законопроектом вместе с правительством, правоохранительными органами. Хотели устранить все замечания, не дожидаясь второго чтения», — рассказал один из авторов, депутат Адальби Шхагошев.

В законопроекте были устранены все технические недостатки, отметил первый заместитель руководителя фракции «Единой России».

«В новой редакции исключено дублирование полномочий ФСБ, ФСО, Росгвардии и полиции по временному ограничению или запрещению нахождения беспилотных воздушных судов в отдельных зонах воздушного пространства, поскольку законодательством уже предусмотрена возможность данным организациям вносить соответствующие представления. Но добавлены полномочия указанных органов по предупреждению и пресечению несанкционированного использования беспилотных воздушных судов, в том числе путем их уничтожения», — уточнил депутат.

Парламентарий обратил внимание на крайнюю актуальность данного законопроекта.

«Если посмотреть примеры и географию незаконного использования дронов за последние несколько лет, то можно сделать выводы о том, что назрела необходимость незамедлительного принятия такого закона», — заявил член Совета Госдумы.

Сам дрон — это очень опасное оружие в руках преступника, уверен он.

«Они могут переносить взрывчатку, распылять химические средства. Это инновационное оружие. Мы обязаны сегодня регулировать деятельность подобных аппаратов и — самое главное — плотно работать в этом направлении с правоохранительными органами», — добавил депутат.

Беспилотники можно использовать и на митингах, и на спортивных мероприятиях, и в любых других местах скопления людей. Всегда есть вероятность, что им воспользуется преступник, террорист, отметил Шхагошев.

Он напомнил, что в 2017 году случаи несанкционированных полетов дронов были зафиксированы в московском аэропорту «Шереметьево», в Красноярске и Хабаровске.

«В 2018 году Росгвардией пресечено 16 попыток незаконного пересечения беспилотными воздушными судами границ, охраняемых войсками национальной гвардии, важных объектов. Количество приобретенных россиянами дронов за этот год — 160 тысяч единиц. По сравнению с 2017 годом продажи выросли на 70%. Конечно, здесь необходим контроль», — подытожил Шхагошев.

Напомним, законопроект о возможности сбивать дроны был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента в конце января. Однако в мае он был отозван для доработки. Повторно документ внесли в июле.