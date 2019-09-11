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Москвичей в среду ждет самый теплый день сентября

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Москвичей в среду ждет самый теплый день сентября

Москва, 11 сентября. Самым теплым днем первого месяца осени в Москве может стать 11 сентября. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

По прогнозам синоптиков, в столице ожидается переменная облачность без осадков. Воздух в среду может прогреться до 27 градусов по Цельсию.

«По нашим расчетам, сегодняшний день может стать самым теплым днем сентября», — сказали в «Фобосе» в комментарии РИА Новости.

Как передает «Вечерняя Москва», в Подмосковье воздух прогреется до 19–24 градусов по Цельсию. Западная периферия антициклона продолжает удерживать в столице и области солнечную теплую погоду. Ожидается, что среднесуточная температура воздуха превысит норму на пять градусов.

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Источник: РИА Новости
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