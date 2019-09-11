В США раскрыли связь Роберта Мюллера с организаторами теракта 11 сентября

11 сентября исполняется 18 лет со дня серии терактов в Нью-Йорке, ставших крупнейшими в американской истории по числу жертв. В результате захвата четырех самолетов и столкновения их с башнями-близнецами Всемирного торгового центра и зданием Пентагона, а также падения одного из них погибли в общей сложности 2977 человек, 24 пропали без вести.

В своем недавнем материале, посвященном поиску виновников терактов 11 сентября, журналисты The New York Post рассказали об участии в расследовании в то время главы ФБР Роберта Мюллера. Авторы расследования приходят к выводу, что будущий спецпрокурор США вовсе не проявлял такой активности, которая у него появится позже в попытках доказать вмешательство русских в выборы президента США в 2016 году.

Более того, исходя из приведенных в издании свидетельств бывших следователей по терактам 11 сентября, Мюллер не просто не стремился найти тех, кто причастен к терактам — он пытался во что бы то ни стало их не найти. Главный расследователь игнорировал улики и вносил сумятицу в следственные мероприятия, доводя их до абсурда.

Впоследствии господин Мюллер доведет эти навыки до совершенства, когда потратит 2,5 года и 35 миллионов долларов американских налогоплательщиков на расследование «российского вмешательства». Впрочем, как выяснилось, он и в 2001 году уже во многом преуспел.

Телохранители для террористов

Бывшие следователи ФБР говорят, что их босс не беспокоился о поиске и привлечении к ответственности виновников жутких терактов 11 сентября так же сильно, как во время своего недавнего громкого расследования. Экс-подчиненные Мюллера раскрыли многочисленные системные усилия саудовского правительства по оказанию помощи угонщикам в преддверии терактов 11 сентября. И это были реальные доказательства гораздо более последовательной — не говоря уже о смертельных жертвах — операции по иностранному влиянию на Америку, говорится в публикации The New York Post.

«Суть в том, что Мюллер не проводил расследования в отношении людей, причастных к атакам 9/11, которые были связаны с саудовским правительством. Может быть, если бы они были русскими, он бы заинтересовался», — иронизирует бывший сотрудник контрразведки США.

Однако и ему, и десяткам тысяч родственников погибших, и даже тем, кому удалось спастись, на самом деле совсем не смешно, даже спустя 18 лет. Шэрон Премоли в тот день чудом осталась жива: ее вытащили из-под обломков Всемирного торгового центра. Теперь она является истцом в так называемом деле 9/11 против Саудовской Аравии.

«В октябре 2001 года Мюллер закрыл расследование правительства всего через три недели, а затем принял участие в кампании Буша (администрации президента США в 2001—2009 годах Джорджа Буша-младшего. — Прим. ФАН), чтобы заблокировать, запутать и вообще остановить процесс выяснения подробностей о Саудовской Аравии», — рассказала Премоли.

По словам нескольких следователей этого процесса, Мюллер фактически ставил преграды на пути своих же сотрудников, помогая подозреваемым избежать допроса и скрывая улики. Так, например, бывший агент ФБР Стивен Мур изучил местные контакты, сделанные двумя из 15 саудовских угонщиков, и пришел к выводу, что «дипломатический и разведывательный персонал Саудовской Аравии сознательно оказывал материальную поддержку двум угонщикам и содействовал заговору 11 сентября». Однако ему и его команде было отказано в возможности допросить потенциальных виновников теракта.

Другой экс-агент ФБР, Джон Гуандоло, специализировавшийся на борьбе с терроризмом в нью-йоркском подразделении ведомства, рассказал журналистам, что занимавший в то время пост посла Саудовской Аравии в США Бандар ибн Султан Аль Сауд «должен был рассматриваться в качестве подозреваемого в терроризме» из-за возможной причастности к финансированию угонщиков авиалайнеров. Однако он также ни разу не был приглашен на допрос.

«Вместо этого Мюллер по просьбе Бандара распорядился в течение нескольких дней после терактов помочь эвакуировать из страны десятки саудовских чиновников, в том числе, по крайней мере, одного родственника Усамы бен Ладена из списка наблюдения за террористами, — рассказал Гуандоло. — Мюллер обеспечил их безопасный проход к самолетам, используя, согласно документам ФБР, судебных агентов в качестве личных сопровождающих. Агенты, которые должны были допрашивать саудовцев, вместо этого действовали как их телохранители».

Морпех-злодей с челюстью в форме фонаря

Аналогичные истории повторялись неоднократно. Как только следователи находили зацепки, напрямую или косвенно указывающие в направлении Эр-Рияда, на пути появлялся Мюллер, и двигаться дальше было невозможно.

Уже в 2002 году глава ФБР помешал агентам арестовать финансируемого Саудовской Аравией клирика «Аль-Каиды»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) Анвара аль-Авлаки по обвинению в мошенничестве с паспортами, который в частном порядке консультировал саудовских угонщиков.

Тогда же был удален от расследования один из опытных сотрудников, раскопавший информацию о встрече советника саудовской королевской семьи с некоторыми из угонщиков в его доме во Флориде за две недели до терактов.

Кроме того, Мюллер отказался допросить платного информатора ФБР, который некоторое время жил вместе с террористами и даже перевозил их в укрытие. В довершение ко всему будущий спецпрокурор США совместно с членами Белого дома отредактировал 28 страниц отчета Конгресса с подробным описанием связей между Саудовской Аравией и терактами 9/11. Оказалось, что и так тоже можно.

«СМИ изображали Мюллера как бывшего морского пехотинца, чья порядочность так же основательна, как и его квадратная челюсть в форме фонаря, — правоохранитель, который не может быть скомпрометирован. В то же время многим он был известен с другой стороны», — рассуждает автор публикации в The New York Post.

В издании приводится информация о выступлении Мюллера на закрытом слушании Конгресса США в октябре 2002 года. Там он заявил, что не знал ранее о связях между Саудовской Аравией и терактами 9/11, а также дал ложные показания по поводу связей террористов с сочувствующими им в США, включая некоторых подданных Саудовской Аравии. Позднее Мюллер попытался вернуть свои слова назад, пытаясь доказать, что он ненамеренно ввел в заблуждение слушателей его выступления. По-видимому, он прекрасно знал, что теракты — это совместная операция саудитов и американских силовиков, поэтому скрыл от общественности все неудобные факты и материалы.

«Он злодей и высокомерен в придачу», — констатировал бывший агент ФБР Марк Уок, добавив, что его бывший босс имеет большой опыт действий в качестве «слуги «глубинного государства».

Представитель Мюллера отказался от комментариев, говорится в публикации. Но некоторые агенты предполагают, что он просто выполнял приказы Белого дома.

«Любое освобождение саудовцев от крючка исходило от Белого дома, — рассказал бывший агент ФБР Марк Россини. — У меня до сих пор стоит перед глазами фотография Бандара и Буша, наслаждающихся сигарами на балконе Белого дома через два дня после 9/11».

«Слуга глубинного государства»

Связи Роберта Мюллера с американским «глубинным государством», отмеченные его бывшими коллегами, упоминает и автор независимого политического ресурса The Gateway Pundit Джо Хофт. В недавней публикации на этом сайте рассказывается об одном из героев мюллеровского доклада Феликсе Сатере, который неоднократно упоминается в документах в качестве ценного свидетеля по делу о «связях Дональда Трампа с Кремлем».

«Феликс Сатер связан с Клинтонами и бандой Мюллера. Он упоминается более 100 раз в докладе Мюллера, но ни одно из упоминаний не отражает его связи с демократами «глубинного государства», — пишет Джо Хофт.— Теперь были обнаружены убийственные доказательства, доказывающие, что Сатер — не кто иной как шпион этого Deep State!»

Автор публикует совместное фото Сартера с экс-президентом США Биллом Клинтоном, а также приводит ссылки на свидетельства раввина, рассказывающего о том, что его прихожанин получил признание среди групп влияния «глубинного государства».

Джо Хофт приводит мнение бывшего шефа нью-йоркского бюро Investor's Business Daily Пола Сперри. Он убежден, что за опубликованным Buzzfeed фиктивным отчетом о лжи адвоката Трампа Майкла Коэна по поводу связей с Россией стоит все тот же Феликс Сатер — «грязный мешок глубинного государства, близкий к Клинтонам, Мюллеру и его банде мошенников».

Именно Сатера, едва ли не главного поставщика «доказательств» для многостраничного доклада о постоянно ускользающем «русском следе», автор публикации называет «лакеем Роберта Мюллера», чью связь с настроенной против Трампа финансовой и силовой элитой США становится сложно не заметить. При этом Хофт отмечает, что связи Сатера со спецслужбами США начались еще в 1998 году.

«Сатер признал себя виновным в вымогательстве в декабре 1998 года. Но вместо того чтобы быть приговоренным, Сатер, как и 16 других фигурантов дела, подписал соглашение о сотрудничестве с правительством США, и все его дело было опечатано», — сообщается в публикации.

Автор кратко демонстрирует процесс волшебного превращения преступника, обвиненного в бандитизме, в информатора правоохранительных органов, а также важного свидетеля в громком судебном процессе международного уровня.

«Ничто не помешало банде Мюллера использовать Сатера в качестве важного свидетеля в их российском сговоре», — резюмирует Хофт.

Впрочем само расследование Мюллера изначально было нацелено на моментальный общественный резонанс, а не на конечный результат. С первых же недель работы в команде Мюллера начались утечки информации, а также вбросы ничем не доказанных предположений в СМИ.

В публикации, озаглавленной идиоматическим выражением «Сплетни топят корабли», рассказывается о попытках расследователей из команды Мюллера отправить на дно рейтинг президента Трампа. Пытаясь, как в сказке, добыть «то, не знаю что», адвокаты рассматривали под микроскопом целый ряд бизнес-сделок Трампа, содержание которых составляло коммерческую тайну и при этом не имело никакого отношения к президентским выборам 2016 года.

По мнению части американской общественности, это был как раз тот случай, когда главным являлся процесс, а не результат. Спецпрокурор США прекрасно знал, что никакого сговора между Россией и Трампом не существует. Вся его «миссия» состояла в том, чтобы создать для ненавидимого истеблишментом президента, а также для России, неблагоприятный информационный фон и огромное количество проблем.

В частности, такую мысль высказал радиоведущий Раш Лимбо и его гости в одном из эфиров. Участники программы, не стесняясь в выражениях, возмущались тем, что несколько лет их заставляли верить в то, что президента для них действительно выбрал Кремль.

«Черт, эти люди в расследовании подкидывали нам новости! Эти люди в расследовании Мюллера — причина нашего партизанского раскола! Они могли бы его предотвратить! Они могли бы сказать еще в промежуточных итогах, а не в окончательных, что никакого сговора не было. Но тогда, если бы они это сделали, не осталось бы смысла в их существовании», — эмоционально высказался один из участников программы.

На страже беззакония

Обнаруженные американскими политологами и журналистами связи Роберта Мюллера с «глубинным государством» помогают объяснить абсолютно нелогичные действия высокопоставленного правоохранителя в течение всей его службы на государственных должностях.

Если предположить, что многолетний глава ФБР верой и правдой служил не американскому народу, а интересам правящей элиты, то становится понятным, как смог исчезнуть 281 миллион банкнот общим весом 363 тонны в зоне боевых действий в Ираке в 2003 году. Те 12 млрд долларов были отправлены в Багдад и бесследно пропали!

«Цифры настолько велики, что кажется невозможным в это поверить. Кто в здравом уме пошлет 363 тонны наличных в зону боевых действий?» — возмущался тогда сенатор Генри Ваксман.

Между тем главу Федерального бюро расследований исчезнование астрономической суммы бюджетных средств нисколько не озаботило. У него даже не возникло желания вычислить казнокрада. Возможно, потому что Мюллеру было не интересно разгадывать головоломку, когда ему был заранее известен ответ.

Засветился Мюллер и во введении в США прослушивания разговоров граждан, впоследствии раскрытого Эдвардом Сноуденом.

«Мюллер стремился унять шум вокруг заявлений Сноудена, докладывая Конгрессу, что федералы не могли слушать звонки американцев без ордера на этот «конкретный телефон и этого конкретного человека». Но сотрудники АНБ имели широкую свободу действий, чтобы прослушивать данные американцев без ордера. Определение «подозреваемого в терроризме» у АНБ было настолько смехотворно широким, что включало в себя того, «кто ищет в Интернете подозрительные вещи», — сообщает издание The Hill.

Авторы публикации перечисляют различные нарушения Робертом Мюллером тех самых законов США, которые он призван был охранять. Опубликованная в прошлом году — еще до признания Мюллера в отсутствии российского вмешательства в выборы-2016 и его последующей отставки с поста спецпрокурора США — статья заканчивается мыслью о том, что авторитет этого человека не должен позволять ему нарушать нормы конституции. Впрочем, авторы делают для него поблажку:

«Если команда Мюллера найдет четкие доказательства того, что Трамп вступил в сговор с Россией в своей президентской кампании 2016 года, то любые злоупотребления Мюллера, санкционированные в качестве директора ФБР, будут неактуальны», — говорится в материале.

Уже в 2019 году станет ясно: даже этот шанс искупить вину разгромным международным расследованием Роберт Мюллер использовать не смог. Возможно, если бы его мишенью — хотя бы спустя 15 лет после терактов в Нью-Йорке — стали их виновники и соучастники, а не собственные галлюцинации, то смысла в проделанной им работе было бы больше. У пострадавших 11 сентября 2001 года американцев и их близких до сих пор остались вопросы — и не на все из них они получили ответ.

1 Организация запрещена на территории РФ.