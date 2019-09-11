Дело об алиментах и имуществе Тимощука рассматривается сразу в трех странах

Москва, 11 сентября. Скандальный развод 40-летнего тренера ФК «Зенит» с 39-летней Надеждой Навроцкой продолжается в трех странах: в Германии, России и Украине.

Оба экс-супруга являются гражданами последней страны, Анатолий сейчас живет и работает в Санкт-Петербурге, а Надежда с двумя общими дочками-близняшками — в Мюнхене. В Санкт-Петербурге рассматриваются сразу два иска — о взыскании алиментов с тренера «Зенита» и разделе совместно нажитого имущества. Последним являются пять элитных квартир на Крестовском острове, которые Тимощук приобрел, заключив договор о долевом участии.

Надежда и Анатолий Тимощук заключили брак еще до того, как Тимощук стал известным футболистом, поэтому брачного контракта у супругов не было. В Германии Надежда подавала на алименты, суд удовлетворил ее иск, присудив ей порядка 15 тысяч евро ежемесячно — по 2 500 тысячи на дочек Ноа и Миа и десять тысяч самой Надежде. Однако футболист не исполняет решения германского суда.

«Принудительно взыскать алименты в России невозможно, — объяснил Федеральному агентству новостей Андрей Тындик, старший партнер Адвокатского бюро «Юридическая контора Гессена», представляющей интересы Надежды в России. — Между Россией и Германией не существует договора. Поэтому наша главная цель — именно взыскание алиментов в России».

В России Надежда подала сразу два иска в различные суды к своему бывшему супругу — иск о разделе совместно нажитого имущества в Петроградский районный суд и иск о взыскании алиментов — в мировой участок. Вчера суд принял меры по обеспечению одного из исков и запретил Росреестру проводить любые регистрационные действия с недвижимостью Тимощука на территории России. Для того, чтобы определить сумму алиментов, сейчас адвокаты Надежды ищут все официальные доходы Тимощука.

В свою очередь на Украине действуют уже местные адвокаты, они будут искать возможное имущество семьи. ФАН связался с Надеждой Тимощук и попросил ее прокомментировать то, что сейчас происходит:

«Точное количество всего я не знаю. Он ведь подкупал нотариусов в РФ, чтобы сделки оформлять. Ведь по закону украинского брака (а брак у нас украинский, и соответственно раздел происходит именно по семейному кодексу Украины и в Германии, и в РФ. Хотя в РФ и Украине, скорее всего, очень схожий семейный кодекс) любая сделка, превышающая бытовые расходы, не может быть заключена без согласия второго супруга. И даже в Германии прежде чем оформить любую сделку, нотариусы изучают, есть ли брак у человека, брак, какой страны и какие условия брака в этой стране... В смысле, в цивилизованных странах, где работает закон, не возможно заключать сделки без нотариального согласия второго супруга… Ни продать ничего, ни купить… Ни даже фирму открыть... Но у нас (в СНГ) ведь нотариусов продажных хватает, теперь находится имущество понемногу. Ну и подлежит разделу».

Напомним, Анатолий Тимощук — один из немногих футболистов на территории СССР является обладателем практически всех клубных трофеев. Он обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА с петербургским «Зенитом», победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе «Баварии». Тимощук является двухкратным чемпионом России и Германии, трехкратным Украины. Сейчас Анатолий Тимощук работает тренером ФК «Зенит».