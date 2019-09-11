Глава Росстата поможет Госдуме рассчитать объемы господдержки селу

Москва, 11 сентября. Руководитель Росстата Павел Малков примет участие в заседании Совета Госдумы 11 сентября. Об этом журналистам сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Нам важно в начале осенней сессии, прежде чем мы начнем работу над законопроектами, касающимися социального благополучия людей, экономического развития страны, получить объективную информацию о состоянии дел в этих сферах», — рассказал спикер Госдумы.

Он пояснил, что Росстат занимается мониторингом важнейших социально-экономических вопросов и анализирует качественные показатели развития России, что и стало причиной приглашения его руководителя.

По словам Володина, одной из тем станет доход работников бюджетной сферы — врачей и учителей. Кроме того, планируется обсудить получение объективных данных о ситуации в сельской местности.

«Без них нельзя решить вопросы социального обеспечения сельских жителей, рассчитать достаточные объемы господдержки, которые необходимы селу», — подчеркнул председатель Госдумы.

Володин также обратил внимание, что практика приглашения руководителей различных служб, министерств и ведомств на Совет Госдумы станет регулярной.