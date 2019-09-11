Киев, 11 сентября. Национальное антикоррупционное бюро завело дело против бывшего президента Украины Петра Порошенко и бывшего министра иностранных дел Павла Климкина, которые подозреваются в злоупотреблении властью.

«Дело было открыто по решению суда, куда обратился неизвестный нам гражданин. О подозрении пока рано говорить», — сообщают украинские СМИ со ссылкой на Telegram-канал «UN — сливы и груши».

Отметим, что это первое дело против Порошенко, открытое непосредственно НАБУ, однако далеко не первое в общем списке вменяемых бывшему гаранту нарушений. Суммарно против Порошенко возбуждено 13 уголовных дел по самым разным обвинениям. Бывший президент обвиняется в превышении полномочий, коррупции, отмывании денег и даже в госизмене. В последнем случае речь идет о приказе направить три военных бронекатера в российские территориальные воды, который экс-президент отдал в конце прошлого года.

Нарушившие границу украинские военные суда были задержаны российскими пограничниками, а Порошенко использовал это как повод ввести военное положение в некоторых регионах страны. Украинские политологи утверждают, что политик хотел таким образом сорвать проведение выборов, в которых он имел слабые шансы на победу, однако ему не дали этого сделать депутаты и американская элита, которая имеет прямое влияние на Киев.

Отметим, что украинские военные моряки были арестованы и пребывали в российском СИЗО вплоть до 7 сентября, когда по договоренности между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским не произошел обмен удерживаемых лиц.