Недовольство Европы политикой Трампа вынуждает Меркель отказаться от военной помощи США

Европе можно смело отказываться от братской помощи США, потому что никакой военной угрозы со стороны России для европейских государств нет, считает исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO, политолог Станислав Бышок.

США больше не будут автоматически защищать Европу, и ей необходимо прикладывать колоссальные усилия для обеспечения собственной безопасности, заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время дебатов в бундестаге по федеральному бюджету на будущий год.

«Европа связана ценностями с США. Но больше нет автоматизма в том, что они будут играть роль защитника Европы», — подчеркнула немецкий канцлер.

По ее словам, в этом вопросе необходим «существенный вклад Европы».

Такое заявление Меркель связано с общим недовольством европейских лидеров президентом США Дональдом Трампом, полагает Бышок. Европейцам не нравится, что делает американский лидер и что заявляет, говорит политолог.

«Одновременно это идет в той линии, что уже года полтора вещает Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон относительно необходимости создания европейской армии. Однако необходимость ее создания диктуется некоторыми сложностями, которые есть между США и Европой. Но сказать, что Европа находится не под защитой США достаточно просто, потому что когда она находилась под защитой Вашингтона, то это было время холодной войны. Было идеологическое противостояние между Восточным блоком и Западным блоком. В то время Европа действительно чувствовала некоторую угрозу со стороны СССР. Сейчас, когда со стороны России никакой военной угрозы для Европы нет, то можно смело отказываться от братской помощи США. Время мировых войн прошло, и они имеют локальный характер. В этом нет ничего героического или чего-либо, что влечет серьезные последствия от заявления Меркель», — заявил Бышок в беседе с Федеральным агентством новостей.

Однако НАТО и так является «европейской армией», т. к. основной контингент представляют американцы, утверждает эксперт. По его словам, США являются в этом плане продолжением Европы.

«Таким образом, идея создания европейской армии дублирует идею, которая уже существует в НАТО. Но если Меркель не сказала, что Германия выходит из НАТО, то ничего физически от этих заявлений не последует», — сказал собеседник ФАН.

Как рассказывает политолог, армия НАТО в настоящее время никак не обеспечивает безопасность в Европе. Эксперт рассказал об основных угрозах для европейских государств.

«Сейчас основная опасность Европы идет от террористов, которых не победить армии, т. к. они работают как одиночки или в составе небольших групп. Ни одно государство не представляет угрозу Европе в целом или каким-то отдельным странам. Сейчас НАТО не обеспечивает какую-либо безопасность в Европе», — сообщил Бышок.

Напомним, немецко-американские отношения осложняют спорные вопросы. Так, глава Белого дома Дональд Трамп неоднократно критиковал Берлин за недостаточные расходы по военной части в ЕС. По мнению американского лидера, немецкие власти, как союзники США по Европейскому союзу, должны увеличить военные расходы до 2% от ВВП.

Кроме того, у США и Германии кардинально разные мнения по поводу строительства газопровода «Северный поток — 2». Вашингтон выступает против российского проекта, поскольку стремится продавать европейским странам свой сжиженный природный газ (СПГ). В Германии неоднократно объясняли, что проект «Северный поток — 2» носит сугубо экономический характер и не имеет отношения к политике. Более того, немецкие политики называли его выгодным и заверяли, что он будет достроен.