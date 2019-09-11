Африканские страны призвали ООН отменить санкции против Судана

Хартум, 11 сентября. Три африканские страны, входящие в состав Совета Безопасности ООН, обратились с призывом к этой международной организации отменить санкции против Судана.

С совместным заявлением в адрес ООН выступили Кот-д'Ивуар, Южно-Африканская Республика и Экваториальная Гвинея. Государства призвали все заинтересованные стороны снять ограничительные меры, введенные против Хартума. Они также попросили исключить Судан из списка стран, поддерживающих терроризм.

Кроме того, африканские государства обратились к новому правительству Судана, попросив власти соблюдать «дорожную карту», провести свободные и прозрачные парламентские и президентские выборы. По их мнению, урегулирование ситуации в этой стране напрямую зависит от социального и экономического развития.

В связи с этим Кот-д'Ивуар, Экваториальная Гвинея и ЮАР обратились к международному сообществу с просьбой оказать поддержку официальному Хартуму.

Напомним, Судан находится под международными санкциями с 2005 года. 11 апреля в стране произошел военный переворот, в результате которого президент страны Омар аль-Башир был отстранен от должности.

Армия и гражданские оппозиционные силы подписали политическое соглашение, согласно которому военные должны были выдвинуть кандидатуры министров обороны и внутренних дел, а гражданские силы — премьера и большинства членов кабмина. Новый премьер Судана принял присягу 21 августа. На пост председателя правительства он был выдвинут силами оппозиции и поддержан Переходным военным советом Судана.

В начале сентября был утвержден состав переходного правительства страны. В него вошли 19 министров и шесть государственных министров. Впервые в истории арабского мира главой МИД назначена женщина — Асма Абдалла.