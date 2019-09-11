Вернувшийся с МКС робот «Федор» больше не полетит в космос

Москва, 11 сентября. Робот «Федор», который недавно вернулся с МКС, больше не полетит в космос. Об этом сообщил исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

По его словам, робот уже выполнил свою миссию в космосе.

«Ему там больше нечего делать», — сказал Дудоров в комментарии РИА Новости.

По его словам, на смену «Федору» в открытый космос отправят нового робота, разработка которого уже началась. По словам Дудорова, «Федор» для этой миссии не подходит, так как у него есть ноги, а они в открытом космосе роботу не нужны. Новый андроид получит название «Алексей Леонов» — в честь первого человека, вышедшего в открытый космос. Исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров уточнил, что если создание андроида пройдет без задержек, то Россия станет первой среди стран, отправивших робота в открытый космос.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что робот «Федор» благополучно вернулся на Землю с Международной космической станции. Напомним, на МКС прошла серия экспериментов и испытаний с участием данного андроида. Космонавт Алексей Овчинин фиксировал эксперименты с роботом на видеокамеру. В дальнейшем эти материалы будут использоваться учеными для анализа действий робота в условиях невесомости.