Россия зафиксировала 30 нарушений перемирия в САР за сутки

Дамаск, 11 сентября. РФ сообщила о 30 случаях стрельбы на территории САР за сутки, а Турция зафиксировала 20 случаев нарушения перемирия в республике. Соответствующая информация приводится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев на территории Сирии.

Россия заявила о 10 нарушениях перемирия в Алеппо, 7 — в Латакии, 8 — в Идлибе, 5 — в Хаме.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 20 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 15, Хама – два, Латакия – три», — отмечается в сообщении.

Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарных акций в течение суток не проводил.

Ранее сообщалось, что восстановленный под Алеппо завод по производству арматуры выпустил первую партию продукции, рассказал директор компании-владельца завода Фатих Катаржи. За смену на предприятии в промышленной зоне Шейх-Наджар перерабатывают до 800 тонн стали. Как уточнили на предприятии, масштабное производство впервые заработало после окончания боев в декабре 2016 года.