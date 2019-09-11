Навального могут вызвать на ковер в Госдуму

Комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России может пригласить блогера Алексея Навального принять участие в заседании. Об этом в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей сообщил член комиссии Андрей Исаев.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комиссии изучить деятельность скандального блогера Алексея Навального и его протеже Любови Соболь.

«Безусловно, есть поручение председателя Государственной думы по инициативе фракции [ЛДПР]. Конкретно Владимир Вольфович Жириновский высказал гипотезу о том, что Навальный получает регулярную финансовую, методологическую и прочую поддержку из Соединенных Штатов Америки. Мы хотим сделать запрос в компетентные организации, обладают ли они такой информацией, подтверждается ли она», — рассказал Исаев.

Он уточнил, что речь идет о Федеральной службе безопасности и министерстве иностранных дел России.

«Если это подтвердится [данные Жириновского], то мы сталкиваемся со следующей ситуацией: фактически деятельность, которую ведет «ФБК» на сегодняшний день, — это деятельность политической партии. Деятельность политической партии законодательством ограничена, оно исключает любую возможность иностранного вмешательства. Если вы участвуете в выборах, влияете на политику, пытаетесь ее изменить, вы не должны брать деньги из-за границы», — пояснил Исаев.

«Если вы берете деньги из-за границы, тогда вы можете заниматься общегуманитарными проблемами. Это ваше право, но не ведите фактически деятельность политической партии», — указал первый заместитель руководителя фракции «Единой России».

Он также обратил внимание, что конкретные решения будут приняты на заседании комиссии, дата которого еще не определена.

«Подумаем», — ответил Исаев на вопрос о том, могут ли пригласить Навального на заседание.

Напомним, решение о создании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России было принято на внеочередном заседании совета 19 августа.

В связи с наличием выявленных фактов вмешательства депутаты приступили к работе в конце лета, а соответствующее постановление нижняя палата парламента приняла во вторник, 10 сентября.

До этого состоялось два заседания, на одно из них был приглашен шеф-редактор московского бюро Deutsche Welle. Однако СМИ отказалось от участия в заседании, заявив о готовности обсудить возникшие вопросы с главой комиссии Василием Пискаревым в Германии.

Приглашение в Госдуму было направлено и послу США в России Джону Хантсману.