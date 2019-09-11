МВД РФ поручили ужесточить наказание за нарушение ПДД при перевозке детей

Москва, 11 сентября. Правительство России поручило министерству юстиции и МВД до 20 апреля 2020 года ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения, когда в машине находятся несовершеннолетние.

«Проработать вопрос внесения изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части отнесения к обстоятельствам, отягчающим административную ответственность, совершение административного правонарушения с находящимися в салоне транспортного средства несовершеннолетними», — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.

Отметим, что инициатива ужесточить наказание за нарушение ПДД при перевозке детей принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. В середине июля он поручил до 1 февраля 2020 года усилить административную ответственность.

Путин также поручил разработать госпрограмму по безопасности на дорогах до 2030 года. Госпрограмма нацелена на снижение смертности и травматизма россиян в ДТП. Документ правительство должно представить президенту до 1 декабря.

По словам главы МВД Владимира Колокольцева, ведомство уже готовит жесткие меры для снижения уровня смертности на дорогах. Министр не стал уточнять, о каких именно мерах идет речь, однако подчеркнул, что они, как надеются в МВД, действительно положительно повлияют на статистику ДТП.

Примечательно, что большое число аварий является одной из актуальных проблем, внимание к которой привлечено на самом высоком уровне. Еще в майских указах Путин ставил задачу сократить число погибших в результате ДТП в 3,5 раза до конца 2024 года.