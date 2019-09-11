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Рекорд по минимальному числу жалоб поставили на выборах губернатора Петербурга

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Рекорд по минимальному числу жалоб поставили на выборах губернатора Петербурга

Санкт-Петербург, 11 сентября. Санкт-Петербургская избирательная комиссия (ГИК) приняла 31 обращение, связанное с ходом губернаторских выборов. Об этом сообщил член горизбиркома Дмитрий Краснянский на заседании, уточнив, что только одно из сообщений признано жалобой.

«Мы поставили рекорд по минимальному количеству жалоб на выборах высшего должностного лица», — добавил он.

Краснянский не стал уточнять, какого именно нарушения касалась эта единственная жалоба. Оставшиеся обращения, по его словам, направлены для дальнейшего рассмотрения в территориальные избирательные комиссии.

«Обращений, которые могли повлиять на волеизъявление избирателей и результаты, не поступало», — подчеркнул он.

Городская избирательная комиссия на прошедшем в среду заседании также огласила решение об утверждении итогов губернаторских выборов, в первом туре которых победу одержал Александр Беглов с результатом 64,43% голосов. Принимали участие в выборах кандидата на пост главы города также Надежда Тихонова от партии «Справедливая Россия», она набрала 16,84% голосов, и Михаил Амосов от «Гражданской платформы» — 16,03%.

Отметим, что для победы в первом туре выборов кандидату требовалось набрать 50% плюс один голос избирателя. Как заявила на днях председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова, вторых туров на выборах губернаторов не будет.

Рекорд по минимальному числу жалоб поставили на выборах губернатора Петербурга

По информации ЦИК, около 76,2% от общего числа избранных 8 сентября депутатов и глав регионов — кандидаты от «Единой России». Доля самовыдвиженцев составила 11,8%. Далее следуют кандидаты от КПРФ (5%), ЛДПР (3,2%), «Справедливой России» (2,3%). Явка избирателей в единый день голосования составила 41,2%, что на 3,5% выше результата прошлого года.

Отметим, что выборы губернатора Петербурга прошли без существенных нарушений, чего нельзя сказать о муниципальных — большинство нарушений здесь связаны с «оппозицией». Наиболее активно помешать проведению единого дня голосования в Петербурге пытались Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский.

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Источник: ТАСС
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