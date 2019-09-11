Гособвинение не поддержало передачу дела Серебренникова в прокуратуру

Москва, 11 сентября. Гособвинение выступило против передачи в прокуратуру дела российского режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в денежных хищениях в «Седьмой студии». Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда российской столицы.

Ранее суд выступил с предложением вернуть дело в прокуратуру по причине нарушений.

«Я не вижу противоречий в предъявленном обвинении», — указал прокурор, отметив, что планирует поставить под сомнение проведенную экспертизу.

Как сообщал НСН, ранее суд получил результаты новой экономической и искусствоведческой экспертизы, которая оценила мероприятия проекта как существенное культурное явление. Назвать точную цифру специалисты затруднились из-за отсутствия соответствующей документации. Но юрист Дмитрий Харитонов заявил, что экспертиза установила, что на проект «Платформа» было израсходовано 216 миллионов рублей при стоимости 260 миллионов. Так, режиссер не воровал деньги, а сэкономил их для государственного бюджета.

Согласно версии следствия, Серебренников, продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин украли 133 из 214 миллионов рублей, выделенных более восьми лет назад «Седьмой студии» на развитие и популяризацию современного искусства России. Следствие считает, что экс-продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова уничтожила некую часть бухгалтерских отчетов.

Как отмечает «Вечерняя Москва», единственная из всех фигурантов дела созналась в махинациях и заключила сделку со следствием экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева. Ее дело было выделено в отдельное производство. Во время заседания суда женщина заявила, что обналичивала в большом количестве средства, выделенные из казны, а также участвовала «в хищениях и получала за это ежемесячный гонорар в 150 тысяч рублей».