Ролики о безопасности дорожного движения начнут показывать в кинотеатрах РФ

Москва, 11 сентября. Вице-премьер РФ Максим Акимов поручил Минкультуры и МВД совместно с Российским Союзом Автостраховщиков организовать в кинотеатрах страны показ видеороликов о безопасности дорожного движения. Об этом говорится в поручении, опубликованном на сайте правительства по итогам правкомиссии по БДД.

В документе указано, что необходимо организовать показ социальной рекламы по безопасности дорожного движения перед киносеансами.

«Срок — четвертый квартал 2019 года, далее — ежегодно», — говорится в документе.

Кроме того, Акимов поручил ряду ведомств совместно с заинтересованными органами исполнительной власти создать межведомственную рабочую группу по вопросам использования современных методов массовой коммуникации для информирования населения страны о безопасности дорожного движения. Сроком исполнения поручения указано 27 сентября 2019 года.

В августе вице-премьер Акимов предложил привлечь телеведущую Ольгу Бузову к пропаганде безопасности на российских дорогах. Он обратил внимание, что у аккаунта Бузовой в Instagram — огромная аудитория. В ответ телеведущая заявила, что поддерживает социальные проекты, а на ее странице в соцсети часто появляются посты по темам, волнующим общество.